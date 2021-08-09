Жалко ли родных чиновников: бездушные машины против госструктур

Революция в бюрократическом управлении, о необходимости которой давно говорили глобалисты, наконец-таки вот-вот свершится. И что же за новый мир грядёт — царство счастья и свободы, или же человечество рискует оказаться в более мрачных вариантах «светлого будущего»? Тем временем первый этап административной реформы в России уже завершился. Ряд вакантных мест в госаппарате упразднён, но это не предел. К тому же, публика с восторгом узнаёт о таких новациях. В общественном сознании готовы предпосылки и для более радикальных мер. Однако хорошо это или плохо — в материале NEWS.ru.

Бюрократ-автомат, или «Четвёртая промышленная революция»

Неприятная многим бюрократия, олицетворяющая как будто застой и тормоз на пути прогресса, может быть упразднена, ей на смену придут электронные технологии. Ведь именно их повсеместное распространение сулит нам «Четвёртая промышленная революция», по мнению «всемирного» экономиста Клауса Шваба. И в числе главных последствий этой технологической революции ожидается потеря рабочих мест для многих граждан разных стран.

На известном форуме в Давосе в 2016 году в освещении этой проблемы Клаус Шваб и Джо Байден проявили в буквальном смысле единодушие.

Шваб даже возвестил об угрозе «лишиться души и сердца». По его мнению, интернетизация и робототехника «изменит не то, что делают люди, а их самих». Джо Байден, будучи тогда вице-президентом США (администрация Обамы), тоже назвал «роботизацию» главной угрозой человечеству и предрёк людям утрату души.

Высокопоставленные спикеры однако не сказали, как именно они планируют с этими угрозами бороться. Возможно, подразумевалось, что ответственные лица, включая национальные правительства, должны придумать в обозримой перспективе, как «прикрутить» намертво души своих подопечных к их телам, дабы те не отлетели раньше времени.

Шваб, ко всему прочему, посетовал на «фрагментацию» мирового порядка, что мешает борьбе с заявленными проблемами. И почему-то выразил уверенность, что историки будут смотреть на 2016-й как на «год, когда мы перешли от медленного движения к экспоненциальному росту». К росту чего именно, не уточнялось. Но всем должно было стать понятно — проблемы большие, а значит взяться за них нужно всем миром (форум-то всемирный) — иначе придётся иметь дело с бездушными безработными роботами.

Роботы-консультанты Даша и Алекс в новом флагманском центре «Мои документы» Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В программной статье , которая вышла за месяц до форума, Шваб чуть больше раскрывает свои идеи:

Давление на власти с целью изменить их нынешний подход к отношениям с населением и управлению будет нарастать. В конечном счёте, от способности властей приспосабливаться к переменам и меняться будет зависеть их выживание.

Легко предположить, какие решения, по мнению Шваба, необходимы, если национальные государства не будут справляться с задачами. Им нужно будет как-то помогать или вообще заменить на более эффективную систему. То есть работу могут потерять не только водители, бухгалтеры и заводские рабочие, но и значительная часть национальных чиновников.

К слову, риторика о создании электронного правительства с 2009-го обещает россиянам избавление от неэффективных госорганов, однако сегодня эту задачу провозглашают уже на глобальном уровне.

Любопытно, что идея не нова. Она высказана одним из пионеров кибернетики Анатолием Китовым ещё в 1959 году. И это признанный факт. Как раз в 2016-м в США вышла книга «Как не опутать сетью страну: Непростая история советского Интернета» профессора Университета Талсы Бенджамина Питерса. Книга рассказывает о Китове и о реализации в СССР проекта ОГАС — Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации. Проект ОГАС своё полное завершение должен был получить к 2000 году, но в 1994-м был свёрнут вместе с ликвидацией последних советских органов управления.

О проекте ОГАС ещё на ранней стадии написали в «Вашингтон пост», что в СССР предлагают «заменить кремлёвских руководителей вычислительными машинами». А английская «Гардиан» пугала читателей глобальной электронной системой, способной «следить за каждым человеком».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Реаниматоры планетарного «социализма»

На Земле уже были времена, когда вожди, вылезшие как чёрт из табакерки, брались за построение счастья для заблудшего человечества, обещая расцвет разума и технологий. Заканчивалось всегда катастрофой, в том числе и для них самих. Человеческий материал, как водится, подводил. Ведь от каждого по способностям, а способности оказывались сильно ограничены. Но сегодня, кажется, ситуация иная. И вот уже в феврале 2020-го на всё том же форуме в Давосе известный писатель и философ Юваль Харари объявил:

Корпорации и правительства смогут систематически «взламывать» всех людей. Мы, люди, должны привыкнуть к мысли, что мы больше не таинственные души — мы теперь взломанные животные.

Подобно видному большевику Антонову-Овсеенко, который был членом Общества покровительства животным, Юваль Харари тоже является активистом защиты прав братьев меньших. Как и сто лет назад, такие общества помогают их членам получить нужные знакомства на наднациональном уровне, посещать международные форумы и быть своим среди преобразователей мира.

«Ни одна нация не может самостоятельно регулировать искусственный интеллект и биоинженерию», — заявил Харари. И наверное, в качестве «взлома», добавляет, что «в XXI веке хорошие националисты должны быть также глобалистами».

То есть национальные правительства, по мнению Харари, должны подчиниться более эффективной системе глобального электронного контроля.

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Как Герберт Уэллс, который мечтал стать Марксом для богатых и внушал капиталистам, что им тоже нечего терять, кроме своих цепей, так же, как и пролетариям, Харари хочет убедить национальных менеджеров, что они должны отказаться от своего суверенитета в пользу более совершенной системы. И далее следует всё та же мантра:

«Автоматизация скоро уничтожит миллионы и миллионы рабочих мест. Если в прошлом человеку приходилось бороться с эксплуатацией, то в XXI веке большая борьба будет идти против бесполезности. И гораздо хуже станет быть ненужным и неуместным, чем быть эксплуатируемым».

А за ней следом и предупреждение:

Те, кто потерпят неудачу в борьбе с неуместностью, будут представлять собой новый «бесполезный класс» <...>, он будет отделён постоянно растущим отрывом от всё более могущественной элиты.

Интереснее всего в этих построениях вопрос о том, для чего нам нужен прогресс. Не для того ли, чтобы высвободить время для человека и вместо рабства подарить ему свободу? На что пойдут прибыли от замены людей роботами? И почему новые революционеры видят решение в строительстве глобальной системы контроля — плановой экономики для отдельно взятого человечества?

Мир без национальных границ

Если для глобального правительства национальные границы станут проницаемыми, означает ли это, что обычные граждане получат свободу перемещений? Другими словами, станем ли мы гражданами мира или будем, как и прежде, закрыты в своих государственных пределах?

Сложно представить, что водитель автобуса из Индии, который получает $20 в день, сможет на равных конкурировать со своим коллегой из Швеции, где за такую же работу платят в десять раз больше.

Ах да, водители автобусов потеряют работу первыми, как нам объяснили.

Но зато они, может, получат всемирный паспорт с проставленными штампами обо всех прививках. Погуляют по Парижу, заедут в Рим, посетят Лондон. Однако работу им там никто не предложит, а на недвижимость нет денег, да и на всех её не хватит. И придётся бедолагам возвращаться в родные перенаселённые пенаты. Погуляли, и хватит.

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Революционная эйфория в очередной раз сменится разочарованием, когда станет понятно, что кажущаяся открытость, или как сейчас модно говорить — инклюзивность, стоила нам национальных систем управления, национального бизнеса, национальной науки и медицины. Вместо множества социальных пирамид возникнет одна большая, с совершенно недосягаемой вершиной и невозможностью конкуренции.

Механизмы воспроизводства национальных элит в таком обществе будут сломаны, политика окончательно уйдёт в сферу закулисных интриг, а средний класс в принципе исчезнет как вид. Останутся только локальные нищие и глобальная система контроля.

Когда-то давно, смотря первые фильмы «Звёздных войн», мы удивлялись, почему на замызганных планетах бегают оборванцы в тряпье, а над ними летают невероятные звездолёты. Ведь прогресс придёт для всех, казалось нам. Но создатели фильма были более прозорливы.

Социологам давно понятно, что снижение роли политических и национальных границ приводит к повышению значения социальных. К росту неравенства, а не наоборот. Так неужели Шваб и компания этого не знают?

Для полноты картины можно вспомнить отрывок из ещё одного шедевра фантастики — «Кин-дза-дза»:

— Летим к местному правительству...

— Правительство на другой планете живёт, родной.