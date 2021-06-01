Зеленский назвал главный козырь Москвы против Киева

https://static.news.ru/photo/0cd240be-c2c2-11eb-a992-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал строящийся газопровод «Северный поток — 2» аналогом аннексии Крымского полуострова и главной козырной картой, которую Москва может использовать против Киева. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Северный поток — 2», я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины. Теперь россияне идут по тому же сценарию. Чтобы торговаться по Донбассу, надо поднимать ставки. «Северный поток — 2» — это козырная ставка. Если они достроят «Северный поток — 2», это будет угроза для энергетической безопасности Украины и Европы, — заявил Зеленский.

Он также считает, что введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» приведёт к тому, что Россия рано или поздно «отключит» Украину от транзита газа в Европу, из-за чего её доходы сильно упадут.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что у России нет планов останавливать поставки газа через Украину с началом эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа. По его словам, «Северный поток — 2» сугубо экономический проект, а в отношении транзита газа через Украину существуют определённые обязательства.