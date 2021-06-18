На здравоохранение выделят ещё 25 млрд рублей из бюджета

https://static.news.ru/photo/c889a1b8-d027-11eb-84ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил , что решение об увеличении финансирования медицины было принято на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, в дальнейшем объёмы поддержки будут оцениваться исходя из ухудшения эпидемиологической ситуации.

Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения, — сообщил Мишустин.

Он добавил, что принята нормативно-правовая база по перераспределению остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на наиболее приоритетные при борьбе с коронавирусом направления.

Ранее сообщалось, что правительство выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.