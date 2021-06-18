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Экономика

На здравоохранение выделят ещё 25 млрд рублей из бюджета

14:04, 18 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что решение об увеличении финансирования медицины было принято на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, в дальнейшем объёмы поддержки будут оцениваться исходя из ухудшения эпидемиологической ситуации.

Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения, — сообщил Мишустин.

Он добавил, что принята нормативно-правовая база по перераспределению остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на наиболее приоритетные при борьбе с коронавирусом направления.

Ранее сообщалось, что правительство выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.

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