На здравоохранение выделят ещё 25 млрд рублей из бюджета

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом пишет ТАСС.
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Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения, — сообщил Мишустин.
Он добавил, что принята нормативно-правовая база по перераспределению остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на наиболее приоритетные при борьбе с коронавирусом направления.
Ранее сообщалось, что правительство выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.