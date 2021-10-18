Засекреченный экспорт Белоруссии в Россию вырос в восемь раз

Почти 15% товарного экспорта Белоруссии в Россию за семь месяцев этого года на сумму $1,3 млрд оказалось скрыто в белорусской статистике. Белстат стал засекречивать поставки не только бензина и удобрений, но и тракторов, пишет РБК.

Традиционно Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат) засекречивает информацию об объёме и стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгметаллов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов. Однако с июля 2021 года на фоне ужесточившихся санкций к «закрытым» категориям добавились нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, тракторы и грузовики. В результате экспорт по секретным категориям статистически увеличился в несколько раз.



Совокупный экспорт товаров из Белоруссии в Россию в январе—июле 2021 года, согласно данным Белстата, составил $8,71 млрд, а сумма поставок по открытым группам товарной номенклатуры — $7,42 млрд. Исходя из этого, засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в $1,29 млрд против $152 млн в прошлом году. Ещё часть секретного экспорта Белоруссии, оцениваемая в $556 млн, направляется в пункт, обозначаемый как «Страна неизвестна». Из документов Белстата следует, что речь идёт о некоей международной организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основная задача властей — укрепить экономику, чтобы выдержать санкции Запада. Он также заявил, что стране есть чем ответить на эти санкции. Между тем белорусские депутаты приняли законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям. Теперь за призывы к санкционным мерам в отношении Белоруссии, физических и юридических лиц может грозить до 12 лет лишения свободы.