Зарплата 40% россиян снизилась во время пандемии

https://static.news.ru/photo/58e37bd2-a3a4-11ea-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40% участников опроса, проведённого центром трудовых исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщили, что стали получать за свой труд меньше, чем до пандемии коронавируса.

Потеряли работу 10% опрошенных, 30% рассказали, что без заработка остались члены их семей. Около 20% участников исследования лишились премий или бонусов, а 7% стали задерживать зарплату. При этом больше всего потеряли в деньгах работники наиболее пострадавших отраслей — строительства, торговли и сферы обслуживания. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а среди работающих на средних и крупных предприятиях — у 48%, пишут «Известия».

Также 11% опрошенных перешли на сокращённый график работы, а 13% отправились в отпуска, причём, некоторые из них — за свой счёт или с частичной компенсацией. О том, что за время пандемии работы только прибавилось, сообщили 16% респондентов.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Института прогрессивного образования выяснили, представители каких профессий могут ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. В их список попали не только IT-специалисты, но и психологи с агрономами.