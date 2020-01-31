https://static.news.ru/photo/99727e8a-4406-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Запуск «Северного потока – 2» планируется в конце 2020 года или не позднее первого квартала 2021 года.

Об этом заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета по итогам разговоров с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, пишет ТАСС.

Ранее зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что «Северный поток — 2» достроит российская сторона. Как она сообщала, проект уже построен на 94%. По словам главы Министерство энергетики РФ Александра Новака, одним из вариантов завершения строительства газопровода является судно «Академик Черский».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». США потребовали от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство, писал NEWS.ru.