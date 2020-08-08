Замсекретаря Совбеза РФ заявил о готовности США «удушить» Европу

https://static.news.ru/photo/8b704ede-dac9-11ea-ab3e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты на фоне пандемии коронавируса готовы «удушить» страны Европы ради своих интересов, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, Европа следует указаниям американской стороны.

Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите, — сказал он.

Венедиктов считает, что США «уничтожают» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН), от которых напрямую зависит безопасность стран ЕС, чтобы показать им, «кто здесь хозяин».

Замсекретаря Совбеза добавил, что американские власти также принимают все меры, чтобы европейская сторона не получала недорогой газ по «Северному потоку — 2», передаёт РИА Новости.

6 августа стало известно, что три американских сенатора отправили письмо оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Текст от 5 августа с настоятельным призывом отказаться от проекта Nord Stream 2 подписали Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.

Как писал NEWS.ru, представители власти ФРГ и бывшие политики остались возмущены угрозами санкций, поступившими из США.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

После того как решение было озвучено, швейцарская фирма Allseas объявила о прекращении работ. При этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона способна самостоятельно проложить оставшиеся 160 км газопровода с помощью судов «Академик Черский» и «Фортуна».