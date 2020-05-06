Замглавы Минэнерго оценил шансы ухода нефтяных цен в «ноль»

https://static.news.ru/photo/8360ba9a-8faa-11ea-9a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev /Global Look Press

Россия допускала уход стоимости нефти в «ноль», особенно при отсутствии сделки ОПЕК+, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

По его мнению, в настоящее время причин для повторения ситуации нет, однако остаются риски в связи с неопределённостью со спросом, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Сорокин сообщил, что резкое снижение в апреле глобального потребления нефти в мае сменилось увеличением. По его словам, после глобального падения спроса наметился пока небольшой, но всё-таки рост.