Замглавы Минэнерго оценил шансы ухода нефтяных цен в «ноль»

Россия допускала уход стоимости нефти в «ноль», особенно при отсутствии сделки ОПЕК+, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
По его мнению, в настоящее время причин для повторения ситуации нет, однако остаются риски в связи с неопределённостью со спросом,
Как писал NEWS.ru, ранее Сорокин сообщил, что резкое снижение в апреле глобального потребления нефти в мае сменилось увеличением. По его словам, после глобального падения спроса наметился пока небольшой, но всё-таки рост.
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