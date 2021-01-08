Загрузка «Турецкого потока» за год выросла более чем в два раза

https://static.news.ru/photo/3503265a-51d1-11eb-ad14-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

«Газпром» увеличил загрузку газопровода «Турецкий поток» с начала его эксплуатации в 2,2 раза, а для европейских потребителей — в 2,5 раза. Об этом сообщил глава транснациональной энергетической компании Алексей Миллер.

Исполняется ровно год со дня открытия морского газопровода «Турецкий поток». Он надёжно транспортирует российский газ через Чёрное море для потребителей Турции и уже шести европейских государств: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. С начала эксплуатации «Газпром» нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей — в 2,5 раза, — цитирует ТАСС Миллера.

По его словам, Турция, Греция и Северная Македония в прошлом году увеличили закупку газа у «Газпрома».

Проектная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. По трубопроводу осуществляются поставки газа в Турцию, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Как писал NEWS.ru, 1 января президент Сербии Александр Вучич открыл на территории страны газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока». Республика начала получать российский газ через Чёрное море, Турцию и Болгарию. До этого момента топливо шло в Сербию транзитом через Украину и Венгрию. Теперь на границе Болгарии и Сербии началась прокачка газа через пункт Киреево — Заечар в 20 километрах от города Нови Сад.

Торжественная церемония запуска состоялась на Четвёртой газоизмерительной станции в посёлке Господжинци. Вучич заявил, что страна обогатилась благодаря этому событию. Он рассказал, что государство будет платить $155 за тысячу кубометров газа, включая $12–14 транспортных расходов во внутренней сети. Ранее, по его словам, стоимость составляла $240 за тысячу кубометров.