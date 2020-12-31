Президент Сербии Вучич открыл «Балканский поток»

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Президент Сербии Александр Вучич открыл на территории страны газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока». Республика начала получать российский газ через Чёрное море, Турцию и Болгарию.

До этого момента топливо шло в Сербию транзитом через Украину и Венгрию. Теперь на границе Болгарии и Сербии началась прокачка газа через пункт Киреево — Заечар в 20 километрах от города Нови Сад.

Торжественная церемония запуска состоялась на Четвёртой газоизмерительной станции в посёлке Господжинци. Вучич заявил, что страна обогатилась благодаря этому событию. Он рассказал, что государство будет платить $155 за тысячу кубометров газа, включая $12–14 транспортных расходов во внутренней сети. Ранее, по его словам, стоимость составляла $240 за тысячу кубометров.

Благодаря этому газу мы сможем обеспечить приток инвесторов в разные регионы страны. Нам предстоит проделать большую работу по развитию вторичной сети, но у нас есть надежда на светлое будущее. По нашей сети газ будет идти в Венгрию. С Новым годом и спасибо президенту России, — сказал сербский лидер.

Посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко обратил внимание на то, что этот газопровод является одним из крупнейших проектов сотрудничества двух стран. Дипломат убеждён, что проект позволит Сербии обрести стабильность, а также даст толчок развитию внутренней инфраструктуры.

«Турецкий поток» был открыт в январе 2020 года. «Балканский поток» является его веткой, по которой газ поступает в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Участок протянулся на 403 километра, его проектная мощность составляет 13,9 кубометра природного газа в год.

Ранее NEWS.ru писал, что Молдавия продлила соглашение о транзите и поставке природного газа из России. Договор был подписан ещё в 2008 году и с тех пор регулярно продлевается. Согласно документу, газ идёт транзитом через Украину. 31 декабря 2019 года было подписано также пятилетнее соглашение с Украиной, по которому транзитный маршрут по территории сохраняется. Как заявил тогда украинский президент Владимир Зеленский, это позволит государству заработать $7 млрд.