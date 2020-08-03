Российская Федерация запустила процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр. На этот шаг наша страна пошла в рамках выполнения указа президента о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%. Власти заверили, что дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра этих соглашений, направят на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам. Между тем, Кипр возмущён действиями РФ и пригрозил «негативом» на перпективу.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Министерства финансов РФ, «в ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришёл к заключению, что, по сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для выполнения поручения Президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр (РК) по ставке 15%, Минфин России 3 августа сего года начинает процедуру денонсации Соглашения, — сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства.

Чиновники уточнили, что «принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами, российская сторона формулировала свои варианты компромиссного решения данного вопроса и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре с тем, чтобы выйти на решение, но получила отказ».

Любопытно, что сразу же вслед за этой новостью кипрское министерство финансов заявило о том, что оно, дескать, не получало уведомление российских партнёров о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и полагает, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран.

Мы не знаем ничего о планах разорвать соглашение. Мы находимся в ожидании. С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены. Мы находимся в процессе переговоров и не получали решения о прекращении, — сказала представитель Минфина Кипра изданию РИА Новости . Правда при этом, она добавила, что в «таком» случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения и будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами, что «не будет содействовать уверенности инвесторов».

Более того, киприоты поспешили заверить, что остров вообще первоначально предлагал продлить действие соглашения, «но предложение не было принято российской стороной».

AP Photo/Petros Karadjias/ТАСС

Между тем, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на федеральных каналах накануне заявил буквально следующее:

К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата. Реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. И выгоднее будет всё переводить это обратно в Россию. Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов, с тем чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно, — проинформировал он (причём, видимо, россиян, а не киприотов).

Напомним, что ещё 25 марта президент Путин выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса и предложил ряд мер, в том числе экономического характера. В частности, он заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15% (столько взимается с физических лиц-нерезидентов в России). С этой целью он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

К слову, за время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, в 2019 — более 1,9 трлн.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Очевидно, что существующее налоговое соглашение с РК предусматривает весьма привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка у нас в РФ (13-15%).

Внесём ясности

Итак, почему же Кипр вдруг перестал быть интересен и выгоден российскому бизнесу и истеблишменту? Здесь речь конечно идёт скорее о том, что в ситуации выпадающих доходов бюджета из-за низких цен на нефть Россия решила пересмотреть свои действующие соглашения. Очевидно, что у данной меры, в первую очередь, фискальное значение, объяснила NEWS.ru эксперт по оффшорным зонам и партнёр налогового департамента Deloitte Наталья Кузнецова.

Теперь, по её суждению, помимо Кипра, следующими в очереди на соответствующие изменения соглашений стоят Мальта и Люксембург.

Специалистка уточнила, что «поскольку соглашения об избежании двойного налогообложения являются межгосударственными договорами, рациональность такого шага оценивать нужно не с точки зрения бизнесменов или предпринимателей, одним словом, налогоплательщиков, а с точки зрения интересов государства».

Для государства основной интерес в пересмотре соглашений — возможность достаточно просто собрать дополнительные налоги у источника выплаты в России. Практическая польза данного решения лежит на поверхности: возможность собрать дополнительные доходы в бюджет на замену выпадающим нефтяным доходам. Наталья Кузнецова партнёр налогового департамента Deloitte партнёр налогового департамента Deloitte

Однако, поясняет партнёр налогового департамента Deloitte, хотя главный интерес государства в данной ситуации — возможность пополнить бюджет за счёт увеличивающихся сборов налогов на выплаты доходов в пользу компаний на Кипре, параллельно, Россия пытается активно работать над развитием особого налогового режима в специальных административных районах (острова Русский и Октябрьский).

Сергей Булкин/NEWS.ru

В частности, в результате денонсации договора об избежании двойного налогообложения, о которой объявил Минфин РФ сегодня, мы можем увидеть увеличение количества компаний, заинтересованных в переводе бизнеса из-за рубежа в Россию, в специальные административные районы, — подчеркнула Кузнецова.

Кипр нам стал не интересен?

Кипр уже давно перестал быть «стратегически» интересен, полагает президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимир Буев. Особенно, напоминает экономист, «когда в 2013 году за антикризисную помощь ЕС в размере 10 млрд евро Кипр согласился изъять 9,9% от суммы всех депозитных вкладов в местных банках».

По сути это была неприкрытая конфискация, грабёж. Россияне за один день потеряли тогда несколько миллиардов евро — прямые потери, не считая косвенных. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

По мнению главы НИСИППа, рациональность шага РФ также в том, что ещё в том же 2013 году Кипр взял на себя обязательство обмениваться информацией с российскими налоговыми органами. После этого для многих российских компаний данный остров перестал быть интересен как непрозрачная офшорная зона и многие повыводили оттуда деньги, отметил он.

И наконец, в кои-то веки, государство в лице президента, инициировавшего это решение несколько месяцев назад, решило действовать не в интересах бизнеса и истеблишмента, а в интересах общества и ради наполнения казны. Если решение с Кипром и другими офшорами будет доведено до конца, у представителей бизнес-элиты исчезнет возможность выводить из-под налогообложения в РФ значительную часть своих доходов. Сергей Беспалов ведущий научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления ИОН РАНХиГС ведущий научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления ИОН РАНХиГС

При этом, Беспалов заметил, что «ставка налога на дивиденды, переводимые на счета за рубежом, и повышенного НДФЛ сравняются и составят по 15%».