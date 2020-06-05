Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платёжной системе», которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.

Банки отмечают сложности и риски реализации данного запрета из-за эпидемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей подобных средств платежа, в особенности карт социальной направленности.

Между тем сам Банк России перенос сроков не поддерживает.

Указанные изменения направлены на совершенствование контроля за анонимными переводами электронных денежных средств. Закон принят в августе 2019 года, широко обсуждался с участниками платёжного рынка, время на реализацию указанных изменений с учётом срока вступления в силу составляет один год, что представляется достаточным в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, — сказал РБК представитель ЦБ.

Для подавляющего большинства банков данный запрет не имеет никакого значения, так как их платёжные сервисы предполагают персонификацию клиента, поясняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

АБР не защищает интересы тех, кто может использовать обезличенные платёжные карты в преступных целях. Ассоциация банков «Россия» указывает на то, что полный и однозначный запрет таких сервисов — несвоевременная и негибкая мера. Ведь под запрет по логике закона попадают карты социальной направленности. Также запрет обременяет компании, реализующие платёжные сервисы, дополнительными расходами. Для крупных сервисов («Яндекс.Деньги», WebMoney), ранее предоставлявших возможность не персонифицировать электронные кошельки, закон не представляет угрозы. Процедура удалённой идентификации предусмотрена. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, по его словам, норма закона предусматривает необходимость полной идентификации человека, которая возможна только при его присутствии в отделении банка. А специальные настройки, предусматривающие удалённую идентификацию, требуют значительных вложений. Для многих это может стать обременительным, норма помешает развитию платёжных сервисов. То есть порог входа на данный рынок значительно возрастает. В перспективе это может замедлить развитие e-commerce из-за монополизации.

Законодатели не преследовали цель запретить хранение средств на картах социальной направленности. Очевидно, что речь идёт о недоработках закона, — полагает аналитик «Фридом Финанс».

К слову, запрет направлен на устранение анонимности в использовании финансовых инструментов. В этом же случае возникает сразу два неизвестных — наличные непонятного происхождения и анонимный кошелек с неизвестным владельцем. Вместе с тем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) рекомендует риск-ориентированный подход. В мировой практике допускаются определённые послабления в отношении использования так называемых предоплаченных карт, к которым могут быть отнесены и транспортные карты. Так, к примеру, директива ЕС допускает возможность неприменения процедур дью-дилидженс (обеспечение должной добросовестности. — NEWS.ru), если предоплаченная карта отвечает одновременно ряду условий (используется только для покупки товаров или услуг, сумма не превышает €250 и др.).

Анонимные кошельки удобны в использовании, ранее их можно было легко пополнять в офисе оператора сотовой связи или через терминал. Но, несмотря на очевидное удобство, они несут в себе повышенный риск отмывания средств, полученных преступным путем. Наличные деньги, по мнению ФАТФ, также характеризуются анонимностью и высокими рисками в ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Банки отмечают, что из-за пандемии могут возникнуть сложности как у них, так и клиентов. Вместе с тем у негативного ответа регулятора есть объективные предпосылки. Банк России совместно с Росфинмониторингом реализует полномочия по противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эффективность борьбы с отмыванием «грязных» денег оценивается не только внутри страны, но и на международном уровне — Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полноправным членом которой является Россия. Нам важно обеспечивать соблюдение рекомендаций ФАТФ в сфере ПОД/ФТ, в том числе тех, что направлены на идентификацию клиентов, то есть устранение анонимности. Антонина Левашенко руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

Основной посыл стандартов ФАТФ — реализация принципа «Знай своего клиента», подчёркивает старший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. В последнем мониторинге ФАТФ по России 2019 года отмечаются уязвимости режима использования электронных денежных средств в связи с их анонимностью, добавила она.

Запланированное на начало августа введение запрета на пополнение неперсонифицированных электронных кошельков наличными деньгами преследует, несомненно, благую цель борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма, говорит доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Однако действующие по ним ограничения (разовая операция не более 15 тысяч рублей, суммарный объём операций в месяц 40 тысяч рублей, запрет на снятие с них наличных, оплата только в пользу российских юридических лиц) делают бессмысленным или по крайней мере весьма странным их активное использование в этих целях.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем такие кошельки способствуют достижению другой цели, стоящей перед Банком России, а именно постепенному переходу от расчётов наличными к иным формам расчётов — безналичным. И здесь такие электронные кошельки играют важную роль — так как они зачастую используются в качестве карт школьников, в том числе транспортных карт, они приучают их рассчитываться за покупки не наличными, а картой. Привыкнув к этому, школьники и в дальнейшем при совершении более крупных и серьезных операций будут рассчитываться картами. Максим Марков доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова

Кроме того, неперсонифицированные кошельки, привязанные к разным картам, часто используются в различных бизнес-моделях, например, в подарочных и предоплаченных картах многих сетевых магазинов и и небольших частных компаний. Такие карты по определению принадлежат их предъявителю, не важно кому. Однако их получатели также рассчитываются не наличными деньгами, а картами, что тоже способствует переходу расчётов в безналичную сферу.

Для банков, особенно для небольших региональных, которые преимущественно и обслуживают такие кошельки, они выгодны по нескольким причинам. Во-первых, остатки на них, пусть и небольшие в силу ограничений по проведению операций по таким кошелькам, служат для них источником пассивов, также как и остатки по другим платёжным картам и инструментам. Во-вторых, использование таких кошельков привязывает пользователей к банку, и при необходимости совершения других банковских операций они с высокой долей вероятности придут в этот же банк. То есть такие кошельки позволяют финучреждениям устанавливать и укреплять связи с клиентами.

Перенос сроков введения указанных ограничений в текущих условиях выглядит вполне обоснованным и разумным, считает экономист из «Плехановки». Персонификация электронных кошельков требует личного присутствия их пользователей в банке, что представляется весьма проблематичным в условиях самоизоляции и карантинных ограничений. Кроме того, это требует от их операторов, большинство из которых являются небольшими региональными банками, финансовых и технических вложений, которые ограничены либо их бюджетами, которые в связи со снижением прибыли в условиях пандемии сильно ужимаются, либо требует технических нововведений, которые ещё должны произойти чётко и без сбоев.

Последний аспект является весьма серьёзным и важным, так как даже Сбербанк, обладающим огромными техническими возможностями и вкладывающий в них большие денежные средства, именно по техническим причинам осуществляет переход и подключение к системе быстрых платежей не одномоментно, а поэтапно, отмечает аналитик.

Любые изменения в регулировании — это изменения в существующих бизнес-процессах и неминуемые расходы... И даже если речь идёт о правильных мерах, которые нужны рынку, всегда найдутся те, кому это не нужно в данный момент времени, в том числе по причине дополнительных расходов. Для регуляторов и надзорных органов анонимность в использовании финансовых инструментов — это всегда риски не только финансирования терроризма или отмывания доходов, но и оказания всего спектра финансовых услуг населению организациями, которые имеют право лишь на предоставление некоторых таких услуг. Любые финансовые инструменты, которые позволяют развивать безналичное обращение, особенно полезны в настоящее время, однако их анонимность может также помешать адресности мер поддержки, например, в случае предоставления льгот по проезду. Эльман Мехтиев президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

Спор между бизнесом и регуляторами в данном случае должен быть не спором о персонификации платёжного инструмента, а спором о методах такой «персонализации», которые, с одной стороны, сняли бы вопросы к неправомерному использованию «анонимных» кошельков, а с другой, не создавали бы проблемы потребителям в получении таких карт на начальной стадии, заключил Мехтиев.