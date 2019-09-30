https://static.news.ru/photo/6cdf5810-e37c-11e9-b18c-fa163e074e61_660.jpg Герб Нижнего Новгорода Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Общероссийский конгресс муниципальных образований направил в правительство доклад, предлагающий обязать производителей, которые используют в своих товарах символику городов и сёл, выплачивать фиксированную сумму в местный бюджет.

Предлагается ввести плату за разрешение на использование исторических наименований, древних традиционных гербов поселений для нужд бизнеса.

По мнению авторов доклада, местные бюджеты должны иметь внутренние источники доходов, которые не будут зависеть от региональных и федеральных поступлений, сообщает « Парламентская газета ».

Сбор за использование местной символики — это только один из примеров, одно из предложений, подходящее в большей степени для исторических городов и поселений, — передаёт газета слова президента Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктора Кидяева.

Как ранее писал News.ru, флаг на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю и при необходимости отправляют в чистку и на ремонт. За работой «хранителей» триколора можно посмотреть в Twitter кабмина.