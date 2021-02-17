Юрист рассказал, как заработать на кредитке

https://static.news.ru/photo/bc2dde64-71a6-11eb-8c13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При всех минусах кредитной карты — комиссиях за обслуживание, операции и снятие наличных, процентах по кредиту, штрафах за просрочку платежа — существует несколько хороших способов взять кредит и заработать на нём, рассказал NEWS.ru юрист, управляющий партнёр инвестиционного холдинга Эдуард Бугров.

Заработком в данном случае можно считать любой доход, бонус или скидку, полученную от использования кредитной карты или с её помощью. По словам эксперта, желательно оформлять такую кредитную карту, которая предусматривает льготный период обслуживания.

Это отрезок времени, в течение которого на задолженность заёмщика не начисляются проценты. Это значит, что если успеть вернуть все деньги именно в этот период, то можно будет избежать переплат, — сказал Бугров.

При этом минимизировать затраты по кредитке можно с первых же дней её использования. Нужно отказаться от снятия наличных в банкоматах и стараться всегда возвращать деньги вовремя, иначе заёмщика начнут беспокоить постоянные комиссии и штрафы, отметил эксперт.

В целом необходимо внимательнее относиться к выбору кредитки. Если уровень ежемесячных затрат не превышает 30-40 тыс. рублей, то лучше всего выбирать экономичную карту с самыми маленькими тарифами.

При выборе кредитной карты нужно ориентироваться на варианты с кэшбеком. Это позволит получать пассивный доход на любимых покупках с помощью кредитной карты, — подчеркнул юрист.

Для того, чтобы обеспечить себе доход по этой системе, необходимо все денежные поступления оставлять на дебетовой карте. Причём выбирать нужно такую карту, где начисляются проценты на остаток. С помощью кредитки совершаются только покупки, указывает эксперт. По истечению первого периода у заёмщика на дебетовой карте будет уже несколько процентов годовых от первоначальной суммы кредита. Далее можно осуществить платёж по кредиту, реализовав ту же схему схему уже в следующем периоде, поделился Бугров.

Имеет смысл пользоваться и системой бонусных и кобрендинговых карт — они предполагают получение скидок у партнёров банка при открытии и совершении безналичных операций. Такие карты помогут сэкономить в магазинах, АЗС и путешествиях, добавил эксперт.