Юрист предупредила о популярных видах мошенничества с криптовалютой

Один из самых популярных способов мошенничества в сфере криптовалюты — использование поддельных сайтов и приложений. Отличить их от оригинальных можно по ошибкам в названии, неудачному дизайну и размытым картинкам, рассказала «ПолитЭксперту» юрист Евгения Галкина. Она добавила, что необходимо разделять понятия «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта».

Здесь нужно учитывать, что если рядом с URL нет маленького значка замка, указывающего на безопасность, и нет https в адресе, пользоваться услугами такого сервиса не стоит. Однако бывает так, что оригинальный сайт из-за взлома перенаправляет пользователя на стороннюю платформу для оплаты. И чтобы избежать нестыковки, нужно тщательно вводить точный URL-адрес в свой браузер, сохранив его в закладках, чтобы в будущем посещать необходимый веб-ресурс, — объяснила Галкина.

Ещё одним способом обмануть пользователя она назвала выманивание денег в переписке. Мошенники выходят на связь и уговаривают вложиться в стартап или пополнить счёт. Юрист рассказала, что пока криптовалютные платежи не находятся под правовой защитой.

Ранее стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев в ходе торгов отметку в $67 тысяч. Предыдущий рекорд криптовалюта установила 20 октября, когда её стоимость составляла ровно $67 тысяч.