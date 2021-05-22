Юрист назвала главные показатели ненадёжного банка

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Неправдоподобно высокие ставки и предписания от Центробанка могут указывать на то, что банк может в скором времени закрыться. Такую рекомендацию по выбору кредитного учреждения дала юрисконсульт Ирина Михеева, пишет агентство ПРАЙМ.

По мнению эксперта, выдаваемые Центробанком предписания касаются не только учреждений на грани банкротства, но и указывают на то, что в банке может быть не всё в порядке с активами.

Это важный повод проверить финансовые показатели банка — стоимость активов, получен ли убыток по итогам финансового года, — пояснила юрисконсульт.

Чтобы узнать, как в банке обстоят дела, можно проверить его позицию в кредитном рейтинге. Если она резко падает, то у учреждения есть проблемы. Высокие процентные ставки, обещаемые по вкладам, тоже повод задуматься. Это означает, что банк любыми способами хочет привлечь деньги.

Отклонение от стандартных условий кредитования — знак к дополнительной проверке. Банки на грани банкротства идут на всё, чтобы завлечь клиентов. Помним, что бесплатный сыр — только в мышеловке, — добавила эксперт.

Как сообщалось ранее, Центробанк 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Геобанк». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.