Юрист назвала главные показатели ненадёжного банка

Неправдоподобно высокие ставки и предписания от Центробанка могут указывать на то, что банк может в скором времени закрыться. Такую рекомендацию по выбору кредитного учреждения дала юрисконсульт Ирина Михеева, пишет агентство ПРАЙМ.
По мнению эксперта, выдаваемые Центробанком предписания
Это важный повод проверить финансовые показатели банка — стоимость активов, получен ли убыток по итогам финансового года, — пояснила юрисконсульт.
Чтобы узнать, как в банке обстоят дела, можно проверить его позицию в кредитном рейтинге. Если она резко падает, то у учреждения есть проблемы. Высокие процентные ставки, обещаемые по вкладам, тоже повод задуматься. Это означает, что банк любыми способами хочет привлечь деньги.
Отклонение от стандартных условий кредитования — знак к дополнительной проверке. Банки на грани банкротства идут на всё, чтобы завлечь клиентов. Помним, что бесплатный сыр — только в мышеловке, — добавила эксперт.
Как сообщалось ранее, Центробанк 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Геобанк». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.