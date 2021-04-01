ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ «Геобанк», Майкопбанка и РНКО «РИБ»

https://static.news.ru/photo/4519c08a-937b-11eb-996b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Геобанк». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Как сказано на сайте регулятора, банк полностью потерял собственные деньги, нарушил ряд законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Последний год Банк России многократно применял санкции в отношении финансовой организации, в том числе были введены ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Геобанк​ использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России, — сказано на сайте регулятора.

Также банк неоднократно просрочил в бухгалтерском учёте расходы по указанным сделкам.

Банк занимал 354-е место в банковской системе России по величине своих активов.

Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у Майкопбанка и у ООО РНКО «РИБ».

РНКО «РИБ» также поймали на нарушении федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России. Организация допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Майкопбанк, по данным ЦБ, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Ненадёжный банк может «выдать» более высокая, чем у конкурентов ставка по депозитам. Таким образом кредитная организация активно привлекает финансы населения, заявила ранее NEWS.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.