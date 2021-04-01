ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ «Геобанк», Майкопбанка и РНКО «РИБ»

Центробанк 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Геобанк». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
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Последний год Банк России многократно применял санкции в отношении финансовой организации, в том числе были введены ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России, — сказано на сайте регулятора.
Также банк неоднократно просрочил в бухгалтерском учёте расходы по указанным сделкам.
Банк занимал 354-е место в банковской системе России по величине своих активов.
Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у Майкопбанка и у ООО РНКО «РИБ».
РНКО «РИБ» также поймали на нарушении федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России. Организация допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Майкопбанк, по данным ЦБ,
Ненадёжный банк может «выдать» более высокая, чем у конкурентов ставка по депозитам. Таким образом кредитная организация активно привлекает финансы населения, заявила ранее NEWS.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.