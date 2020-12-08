Япония заинтересовалась Транссибом

https://static.news.ru/photo/aa07ba5e-3955-11eb-82ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Bachmann/Global Look Press

Транссиб интересен японской экономике и России, поэтому его необходимо развивать. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Ранее сообщалось, что японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hansin Express с 14 января 2021 года начнёт в пробном порядке использовать Транссиб для доставки грузов из Японии в ЕС. Японцы считают, что таким образом им удастся сократить время доставки. Через Транссиб груз можно доставить за 20–27 дней, а судном через Индийский океан — за 57–62 дня.

Японцы делают это не в первый раз. В 80-е годы 20% грузов по линии Япония — Европа шли через железные дороги СССР. До 1991 года транзит грузов через СССР японцам обходился дешевле морских и авиационных доставок. Позже из-за деградации железнодорожного транспорта РФ объёмы транзита сократились в 40 раз и вовсе сошли на нет.

Решение Hankyu Hansin Express показывает, что японская компания испытывает вариант с Транссибом на прочность. Перед нами чисто японский подход, когда берётся определённое направление, анализируется, а затем там проводятся прикладные испытания на предмет полномасштабного использования в будущем, — заявил Казаков в интервью изданию «Экономика сегодня».

Он добавил, что в связи с этим России необходимо уделить особое внимание Транссибу. В частности, чтобы получить экономическую выгоду от геополитического положения нашей страны, нужно обновлять инфраструктуру.

Как писал NEWS.ru, правительство приняло решение выделить компании «Российские железные дороги» (РЖД) 60,5 млрд рублей. Деньги предназначены для развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году, следует из распоряжения кабмина. Финансирование будет выделено из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).