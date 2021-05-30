«Яндекс» купит интернет-магазин одежды KupiVIP

https://static.news.ru/photo/f2561e3c-5813-11ea-b880-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

«Яндекс» приобретёт и интегрирует в «Яндекс.Маркет» интернет-магазин KupiVIP. Об этом говорится в сообщении компании.

В компании отмечают, что сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить свой выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре и базе поставщиков.

Первое время компании будут работать параллельно, но в будущем их сервисы интегрируют. После сделки товары из KupiVIP появятся в «Яндекс,Маркете», их можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи маркетплейса.

В компании сообщают, что сделка может быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС.

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году.

Ранее сообщалось, что ФНС проверит «Яндекс.Еду» и Delivery Club на махинации с налогами.