«Яндекс» купит интернет-магазин одежды KupiVIP

«Яндекс» приобретёт и интегрирует в «Яндекс.Маркет» интернет-магазин KupiVIP. Об этом говорится в сообщении компании.
В компании отмечают, что сделка
Первое время компании будут работать параллельно, но в будущем их сервисы интегрируют. После сделки товары из KupiVIP появятся в «Яндекс,Маркете», их можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи маркетплейса.
В компании сообщают, что сделка может быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС.
Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году.
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