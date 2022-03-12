Яндекс.Go дал зелёный свет АвтоВАЗу

C 15 марта в Санкт-Петербурге таксисты Яндекс.Go смогут эксплуатировать автомобили концерна АвтоВАЗ в самом бюджетном классе «эконом». Пассажиров Северной столицы будут перевозить на моделях Xray и Vesta 2015 и более поздних годов выпуска, следует из списка на сайте агрегатора. После запроса, отправленного NEWS.ru в «Яндекс», из списка исчезли модели Largus 2012-го и Granta 2011-го (и более поздних) годов выпуска. О причинах и последствиях решения агрегатора допустить вазовские модели в Северную столицу — в материале NEWS.ru

Класс «эконом» один самых распространённых тарифов у пассажиров, которые пользуются услугами такси Яндекс.Go. В нём эксплуатируются бюджетные автомобили, чаще всего корейские Hyundai Solaris и Kia Rio. Cами таксисты называют их рабочими лошадками за неприхотливость. В «Яндексе» есть классификатор , по которому компания определяет, для какого тарифа подходит тот или иной автомобиль. В нём учитывается модель, возраст и среднерыночная стоимость машины, по данным « Авто.ру », за последние полгода. Окончательное решение по каждому автомобилю остаётся за сервисом.

В паблике «Мир такси» соцсети «ВКонтакте» таксисты ещё 10 марта обратили внимание на добавление в список в Санкт-Петербурге моделей Granta и Largus и назвали решение компании «антисанкционным». Они предположили, что скоро и в Москве «Яндекс» разрешит эксплуатировать эти модели. Пока в столице агрегатор допускает перевозку пассажиров только на самых молодых вазовских моделях Vesta и Xray, причём относительно новых — 2017 года выпуска и моложе. Такие требования к продукции отечественного автопрома существуют сегодня только в Москве. В Новосибирске, например, можно возить пассажиров на моделях Xray и Vesta от 2015 года.

Автомобиль LADA XRAY Cross в Московском дилерском салоне LADA Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший конкурент «Яндекса» — компания «Cитимобил» (в пятницу, 11 марта, акционеры приняли решение о прекращении работы сервиса такси на территории России) разрешал эксплуатировать по тарифу «эконом» в столице Vesta 2015 года и Xray 2016 года и моложе. В Питере агрегатор допускал в такси по тарифу «эконом» модель Vesta c 2014 года, а в Новосибирске — с 2012 года. В Северной столице можно было эксплуатировать Granta и Largus начиная с 2018 года года выпуска, в Новосибирске — 2011-го и 2012 годов соответственно.

Допуск на рынок Санкт-Петербурга более старых моделей АвтоВАЗа сервисом Яндекс.Go, по мнению автомобильного эксперта Тимура Хасанова, «вынужденное решение».

Цена запчастей по разным позициям поднялась на 30–50%. В принципе можно забыть о том, что в такси работали свежие дорогие автомобили среднего класса. Теперь такси — это самая доступная модель (одна из) не самого свежего года, — сказал он NEWS.ru.

Автоэксперт видит в решении агрегатора «попытку сохранить тарифы или не дать им уйти за заградительные границы для пассажиров, потому что в противном случае услуга перестанет быть востребованной».

Kia Rio и Hyundai Solaris теперь стоят под два миллиона рублей. Чтобы кто-то возил пассажиров в классе «эконом», нужны и машины класса «эконом» стоимостью около одного миллиона. Скоро в «экономе» людей на «Дэу матиз» возить будем, а всё, что дороже, в ипотеку брать, — пошутил владелец частного автопарка в беседе с NEWS.ru.

Тимур Хасанов не исключает, что с рынка услуг такси из-за банкротств уйдут слабые автопарки и частники, а более устойчивые заберут их водителей (поскольку на них большой спрос) и клиентов: «Цены всё равно вырастут, поскольку для таксиста подорожало абсолютно всё — ОСАГО, запчасти, стоимость обновления транспорта». Он прогнозирует, что сервис будет постепенно «деградировать за счёт износа автопарка и в городах с низким уровнем надзора вновь появятся нелегальные такси».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Логично, что и в Москве могут кардинально пересмотреть в сторону упрощения критерии машин, годных для работы в такси. Вазовские модели теперь будут наиболее распространёнными, предполагает автоэксперт.

Я слышал, что Largus и Granta в «эконом» теперь будут допущены. Некоторые парки уже имеют такие машины и в Москве, брендированные товарным знаком сервиса, — сказал NEWS.ru представитель ещё одного столичного автопарка.

Представители Яндекс.Go не ответили на запрос NEWS.ru. После того как редакция обратилась в пресс-службу компании, информация о Granta 2011 и Largus 2012 годов и новее исчезла из списка автомобилей, допущенных агрегатором к эксплуатации в Санкт-Петербурге.

АвтоВАЗ с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов производителя. Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тысяч рублей (+14%), Vesta — 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%), Largus универсал — 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%), Xray — 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%).