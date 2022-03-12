Яндекс.Go дал зелёный свет АвтоВАЗу

C 15 марта в Санкт-Петербурге таксисты Яндекс.Go смогут эксплуатировать автомобили концерна АвтоВАЗ в самом бюджетном классе «эконом». Пассажиров Северной столицы будут перевозить на моделях Xray и Vesta 2015 и более поздних годов выпуска, следует из
Класс «эконом» один самых распространённых тарифов у пассажиров, которые пользуются услугами такси Яндекс.Go. В нём эксплуатируются бюджетные автомобили, чаще всего корейские Hyundai Solaris и Kia Rio. Cами таксисты называют их рабочими лошадками за неприхотливость. В «Яндексе» есть
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Бывший конкурент «Яндекса» — компания «Cитимобил» (в пятницу, 11 марта, акционеры приняли решение о прекращении работы сервиса такси на территории России)
Допуск на рынок Санкт-Петербурга более старых моделей АвтоВАЗа сервисом Яндекс.Go, по мнению автомобильного эксперта Тимура Хасанова, «вынужденное решение».
Цена запчастей по разным позициям поднялась на 30–50%. В принципе можно забыть о том, что в такси работали свежие дорогие автомобили среднего класса. Теперь такси — это самая доступная модель (одна из) не самого свежего года, — сказал он NEWS.ru.
Автоэксперт видит в решении агрегатора «попытку сохранить тарифы или не дать им уйти за заградительные границы для пассажиров, потому что в противном случае услуга перестанет быть востребованной».
Kia Rio и Hyundai Solaris теперь стоят под два миллиона рублей. Чтобы кто-то возил пассажиров в классе «эконом», нужны и машины класса «эконом» стоимостью около одного миллиона. Скоро в «экономе» людей на «Дэу матиз» возить будем, а всё, что дороже, в ипотеку брать, — пошутил владелец частного автопарка в беседе с NEWS.ru.
Тимур Хасанов не исключает, что с рынка услуг такси из-за банкротств уйдут слабые автопарки и частники, а более устойчивые заберут их водителей (поскольку на них большой спрос) и клиентов: «Цены всё равно вырастут, поскольку для таксиста подорожало абсолютно всё — ОСАГО, запчасти, стоимость обновления транспорта». Он прогнозирует, что сервис будет постепенно «деградировать за счёт износа автопарка и в городах с низким уровнем надзора вновь появятся нелегальные такси».
Логично, что и в Москве могут кардинально пересмотреть в сторону упрощения критерии машин, годных для работы в такси. Вазовские модели теперь будут наиболее распространёнными, предполагает автоэксперт.
Я слышал, что Largus и Granta в «эконом» теперь будут допущены. Некоторые парки уже имеют такие машины и в Москве, брендированные товарным знаком сервиса, — сказал NEWS.ru представитель ещё одного столичного автопарка.
Представители Яндекс.Go не ответили на запрос NEWS.ru. После того как редакция обратилась в пресс-службу компании, информация о Granta 2011 и Largus 2012 годов и новее исчезла из
АвтоВАЗ с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов производителя. Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тысяч рублей (+14%), Vesta — 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%), Largus универсал — 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%), Xray — 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%).