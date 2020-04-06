Якутская сеть АЗС первой в России снизила цены на топливо

https://static.news.ru/photo/ed9acf28-7839-11ea-b048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сеть «Саханефтегазсбыт» 6 апреля снизила цены на автомобильной топливо на части своих АЗС. Компания объяснила решение «положением на оптовом рынке», сложившимся после обрушения мировых цен на нефть.

Бензин на заправках якутской сети АЗС подешевел на 0,5-1,1 рубля, дизтопливо потеряло в цене до 1,2 рубля. Цены не увеличивались с января.

Корректировка в сторону уменьшения стала возможной благодаря сложившемуся положению на оптовом рынке. С марта этого года у поставщиков «Саханефтегазсбыта» цены на нефтепродукты начали снижаться, — цитирует РБК заявление компании.

В издании отметили, что решение «Саханефтегазсбыта» оказалось первым примером удешевления топлива в России, связанного с кризисом на мировом рынке нефтепродуктов. При этом министр энергетики Александр Новак ещё 10 марта заявил, что обвал мировых цен не повлияет на стоимость автомобильного топлива в России.

Как писал NEWS.ru, мировые рынки 9 марта рухнули более чем на 30. Нефтяной кризис 2020 года стал вторым по масштабу после обвала цен в 1991-м, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Теперь поводом стал провал переговоров о сокращении добычи