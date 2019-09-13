Реализация проектов частно-государственного партнёрства (ГЧП) в Якутии достигла 15,6 млрд рублей. Привлечение инвестиций и повышение значимости региона для бизнеса также дали свои плоды — в 2019 году совершён скачок на 30 позиций — с 52-го на 22-е место в рейтинге инвестпривлекательности регионов. Как связаны механизмы ГЧП и финансовый климат, почему именно вместе они дают синергетический эффект роста экономики Якутии и зачем в Мирном проводить новый нефтегазовый форум? Обо всём этом в эксклюзивном интервью News.ru рассказал президент Республики Саха Айсен Николаев.

— Как вы оцениваете работу I Нефтегазового форума в Мирном и почему в нём возникла необходимость?

— Как я уже отмечал на открытии нефтегазоконденсатного месторождения АО «РНГ» — первом мероприятии в рамках Нефтегазового форума в Мирном, — учитывая, что уровень добычи нефти в регионе составляет примерно 14 млн тонн в год, а продукция нефтегазового сектора занимает около 20% ВРП, проведение подобных мероприятий необходимо, чтобы вместе проанализировать сложившиеся точки роста и понять, в каком направлении двигаться дальше в вопросах развития нефтяной и газовой промышленности Якутии.

В ходе диалога обсуждались основные проблемные зоны развития, определены первичные шаги для решения существующих проблем и намечены ключевые зоны роста. А на различных форматах brainstorming (B2B — бизнес для бизнеса и B2G — бизнес и власть) в ходе проведения форума обозначили пути достижения поставленных задач. Многие выводы, сделанные в ходе мероприятий форума, легли в основу презентаций и выступлений нашей делегации на ВЭФ.

Президент России Владимир Путин поставил задачу дальневосточным регионам войти в топ-30 регионов по результатам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности.Якутия уже достигла этой цели - за год поднялась в рейтинге сразу на 30 позиций - с 52-го на 22-е место #ВЭФ2019 pic.twitter.com/hyArfHd6EM — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) September 5, 2019

— Итоги каких дискуссий форума вы привезли на ВЭФ-2019 и какие наиболее важные события мирнинского форума вы бы выделили? Почему?

— Для нас отдельным важнейшим вопросом является привлечение в регион частных нефтегазовых компаний и помощь в их развитии. Надеюсь, сам факт начала форума в Мирном с открытия месторождения частной компании АО «РНГ» ясно это демонстрирует.

— А почему для региона так важны именно частные компании?

— Значение частного бизнеса более чем очевидно, ведь это новые инвестиции в регион со всеми вытекающими позитивными макроэкономическими результатами. В этой связи рост привлекательности Якутского региона (в экономическом и иных аспектах) и, как следствие, рост интереса внутренних и внешних инвесторов к региону создадут мультипликативный эффект развития экономики Якутии. АО «РНГ», АК «АЛРОСА», АО «АЛРОСА-Газ», китайская корпорация «Сириус» и другие приняли активное участие в форуме, а значит, приток новых частных инвестиций в регион — вопрос скорой перспективы.

Заключили соглашение с АЛРОСА о сотрудничестве по реализации проекта газификации муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Якутии. #ВЭФ2019 #Якутия #Алроса pic.twitter.com/qauBO1A7Ad — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) September 5, 2019

— Какие задачи ставятся при привлечении новых бизнес-партнёров?

— Привлекая новых участников, правительство республики стремится развить конкуренцию, что неизбежно приводит к повышению качества продукции, снижению цен на нефтепродукты, увеличению заработной платы сотрудников, задействованных в отрасли. Но главное — это синергетический эффект от их присутствия в регионе, ведь частные компании в той же степени заинтересованы в расширении инфраструктуры, решении вопросов кадрового потенциала, что и мы — в улучшении качества жизни в регионе.

Для ГЧП создаются благоприятные условия, и в его рамках мы можем оперативно работать с задачами, на решение которых сейчас не предусмотрено средств федерального или регионального бюджетов. То есть вместе мы решаем инфраструктурные задачи быстрее и эффективнее, а развитие инфраструктуры — это всегда один из наиболее заметных сигналов для инвесторов.

Поэтому к равноценно значимым событиям нашего первого форума я бы отнёс запланированное открытие вахтового посёлка компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», введение АО «РНГ» в эксплуатацию промышленного участка на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении, а также создание профессионально-образовательного нефтяного кластера Якутии при участии Министерства промышленности и геологии, Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) и крупных нефтегазовых предприятий. Всё это — звенья одной цепи.

Урегулирование обозначенных выше вопросов повысит инвестиционную привлекательность Якутии и комфортность проживания в республике, что, в свою очередь, может стать катализатором привлечения в неё новых трудовых ресурсов, а это — очень важная составляющая динамичного экономического роста региона.

— Какие ещё результаты форума в Мирном вы бы отметили?

— Говоря о значимых результатах форума, нельзя не сказать о подписании соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и компанией «Сириус», что потенциально обеспечит приток инвестиций и технологий в регион. Собственно, первые достижения I Нефтегазового форума в Мирном и открытые диалоги добавили ещё больше уверенности в необходимости представить планы региона на ВЭФ.