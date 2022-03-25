WSJ: Эквадор и Парагвай не смогут поставлять в Россию бананы и говядину

Фермеры из Эквадора не смогут поставлять бананы в Россию из-за санкций против Москвы, пишет газета Wall Street Journal. Некоторые аграрии вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали.

Россия является одним из главных покупателей эквадорских бананов, в страну направляется 20% экспорта фрукта. Издание приводит слова одного из фермеров, который оставил на дороге 20 тысяч тонн бананов, у которых разместил таблички с надписями «отдаю».

С такими же проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.

О невозможности отправить свою продукцию в Россию заявил Парагвай, который поставил в прошлом году почти 20% экспорта говядины.

Кризис сильно ударил по нам, так как Россия — наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса, — цитирует газета главу парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота Педрой Гайи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России действуют самые тяжёлые санкционные ограничения в мировой истории. Он добавил, что скоро в отношении Москвы будут введены новые ограничения.