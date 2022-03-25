WSJ: Эквадор и Парагвай не смогут поставлять в Россию бананы и говядину

Фермеры из Эквадора не смогут поставлять бананы в Россию из-за санкций против Москвы, пишет газета Wall Street Journal. Некоторые аграрии вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали.
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С такими же проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.
О невозможности отправить свою продукцию в Россию заявил Парагвай, который поставил в прошлом году почти 20% экспорта говядины.
Кризис сильно ударил по нам, так как Россия — наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса, — цитирует газета главу парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота Педрой Гайи.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России действуют самые тяжёлые санкционные ограничения в мировой истории. Он добавил, что скоро в отношении Москвы будут введены новые ограничения.