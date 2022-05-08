Welt: в России нашли способ обхода «нефтяных» санкций Евросоюза

Российский нефтеналивной танкер «Владимир Мономах» / Фото Rosneft/via Global Look Press

Российские танкеры по-прежнему заходят в европейские порты, несмотря на введённый ЕС запрет, об этом пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель. Согласно пятому пакету антироссийских санкций, российским судам запрещено заходить в порты, однако, как отмечает журналист, этот запрет не соблюдается. По словам Ветцеля, обходить санкции России помогает Греция.

Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты. <...> В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжали расширять свой бизнес в России, — сообщает обозреватель.

По сравнению с прошлым годом Греция в три раза увеличила свою долю в танкерных поставках нефти из России. Греческие власти также сообщали, что они выступают против нефтяного эмбарго против РФ, которое должно стать частью шестого пакета санкций ЕС.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия 8 мая продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.