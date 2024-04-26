ВШЭ предложила обходить санкции Запада, как Иран и КНР. У России получится?

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Эксперты из НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) предложили России использовать опыт Ирана и Китая для борьбы с западными санкциями. Например, среди «рабочих» схем Исламской Республики — полулегальный и нелегальный экспорт сырья, параллельный импорт промышленного оборудования и стимулирование неэнергетического экспорта. Какие способы обхода ограничительных мер РФ может позаимствовать у других стран — в материале NEWS.ru.

О чем говорится в докладе ВШЭ

Россия может использовать опыт Ирана и Китая для противодействия Западу и выхода из «лабиринта санкций». Среди общих путей — диверсификация внешней торговли (повышение ассортимента товаров и услуг, освоение новых производств), а также создание благоприятных условий для иностранных инвестиций, пишут сотрудники Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ в докладе «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье».

Всего в послевоенной истории мира насчитывается свыше 1,3 тысячи кейсов санкций и противодействия им. Тем не менее опыт других государств можно использовать для российской действительности с большими оговорками, предупреждают эксперты. Дело в том, что большинство санкций было направлено против малых бедных экономик. За исключением Китая, Россия является самой крупной страной, против которой были введены масштабные ограничения. И все же прошлый опыт ограничительных мер важен, пишут исследователи ВШЭ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем измеряется эффективность санкций

Авторы доклада отмечают, что в научной среде нет однозначного мнения о том, как измерять эффективность санкций. Если политологи считают эти меры действенными только в случае достижения заявленных политических целей, то экономисты оценивают их воздействие в терминах экономического ущерба.

Вместе с тем влияние ограничений Запада на макропоказатели неоднородно, указывают авторы. По их мнению, эффекты на рост ВВП скорее среднесрочны и ослабевают на длинном горизонте. Санкции выступают триггером структурных изменений в странах-мишенях — причем не всегда негативных, отмечают исследователи.

Как Иран противостоял ограничительным мерам

Иран находится под санкциями уже более 40 лет. Исламская Республика так же, как и Россия, сильно зависит от экспорта нефти. По этой причине опыт Тегерана для нас особенно интересен. Авторы доклада перечислили следующие иранские меры по адаптации к санкциям:

полулегальный и нелегальный экспорт нефти (через подставные фирмы, с фальсификацией сопроводительных документов, отключением систем определения местоположения нефтеналивных судов, перегрузкой нефти на иностранные танкеры в нейтральных водах), использование собственного танкерного флота и страхового покрытия, существенное расширение транспортировки нефтепродуктов автотранспортом, не подпавшим под действие санкций, развитие соответствующего сотрудничества с Китаем;

фактически запретительные пошлины на импорт автомобилей с пробегом, импортозамещение и локализация производства машин на основе освоенных в стране зарубежных платформ и моделей;

параллельный импорт промышленного оборудования, высокоточных станков, авиационных деталей и готовых образцов, а также собственное производство части необходимой номенклатуры комплектующих; реверс-инжиниринг (конструкторская документация и/или 3D-модель не разрабатывается с нуля, а восстанавливается по готовому изделию. — NEWS.ru.);

торговля с неприсоединившимися к санкциям странами в нацвалютах, использование в международных расчетах национальной платежной системы «Шетаб», неформальной системы клиринга хавала (механизм взаимозачетов, построенный в основном на доверии), а также различных бартерных схем;

государственное стимулирование неэнергетического экспорта (продукции химической, сталелитейной и горнорудной промышленности, сельского хозяйства), налоговые стимулы для малого и среднего бизнеса.

Фото: Arnulf Stoffel/dpa/Global Look Press Производство автомобилей в Иране

Как Китай противодействовал санкциям

Исследователи ВШЭ также рассматривают китайский опыт после того, как США ввели против Пекина ограничительные меры из-за событий на площади Тяньаньмэнь, произошедших в 1989 году. Тогда в результате вооруженного подавления акций протеста погибло множество людей. Официально было объявлено о 241 погибшем и семи тысячах раненых. В то время экономика Китая находилась на сопоставимом с современной Россией уровне. Фактически шаги Пекина по противодействию санкциям можно разделить на две большие группы.

Первая — это масштабные реформы для «разгосударствления» экономики:

сокращение масштабов государственного планирования;

либерализация ценообразования;

реформа государственного сектора экономики;

частичная приватизация;

коммерциализация банковского сектора, либерализация внешней торговли.

Вторая — меры для привлечения прямых иностранных инвестиций:

полное или частичное открытие для иностранного капитала ранее закрытых отраслей (розничная торговля, внешняя торговля, финансовый сектор, сфера услуг);

допуск иностранных инвесторов к акционированию госпредприятий, появление портфельных иностранных инвестиций;

снижение налоговой нагрузки на иностранные и совместные предприятия;

создание новых особых экономических зон.

Все эти шаги принесли Китаю хорошие результаты. Темпы роста китайского ВВП снижались недолго, и уже в 1993 году страна вернулась к двузначным показателям экономического роста. Наблюдавшийся на фоне санкций резкий спад импорта Китай преодолел уже в 1992-м. Тремя годами позже объем импортных поставок вдвое превысил досанкционный уровень, указывают авторы доклада.

Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press

Какие пути выхода России из «лабиринта санкций» видят эксперты

Эксперты ВШЭ считают, что России стоит прибегнуть к «быстрому» и технологическому импортозамещению, сделать упор на поддержку малого и среднего бизнеса, создать совместные компании в иностранных юрисдикциях, а также получить новые прямые иностранные инвестиции.

По мнению действительного госсоветника РФ доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, стратегии обхода санкций — вопрос не самый актуальный.

«Как мы видим, поставки в Россию товаров по самому широкому спектру осуществляются, и это нормальное желание самих поставщиков», — сказал собеседник NEWS.ru. Что касается экспорта нефти, то фактически объемы не снизились, а потоки черного золота были перенаправлены из Европы в Индию и Китай (со скидками до 30% как минимум в 2022 году. — NEWS.ru).

Одной из действенных и гибких мер по обходу санкций является смесь нефтепродуктов (когда российский нефтепродукт смешивают с нефтепродуктом, произведенным в другой стране. — NEWS.ru), отметил в разговоре с NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент экономического РУДН Александр Арский.

«Но более устойчивая к санкциям система — международная кооперация, когда продукт вырабатывается на совместном предприятии. Например, российский дизель „перерабатывается“ в портах третьих стран при смешении его с различными присадками, которые, по сути, не являются нефтепродуктами», — пояснил эксперт.

Еще одна «рабочая» схема — выстраивание цепи посредников при доставке нефти до конечного потребителя. Правда, это сопряжено с возрастанием уровня издержек, подчеркнул Арский.

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Пригодится ли России опыт других стран

Из приведенных в докладе ВШЭ мер по обходу санкций большинство уже используются Россией, рассказал NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Говоря об экспорте нефти, эксперт привел в пример использование «теневого флота». По разным оценкам, он составляет от 300 до 650 танкеров.

«Широко применяются схемы Ship-to-Ship, то есть перегрузка нефти с одного танкера на другой в нейтральных водах», — сказал Дудченко. По его словам, используются в том числе так называемые коктейли, то есть разбавление «неагрессивной» нефти подсанкционной «агрессивной».

На днях газета The Guardian сообщила, что Великобритания покупает черное золото у стран, которые являются центрами переработки российской подсанкционной нефти — Китая, Турции и Индии.

По словам Дудченко, параллельный импорт и реверс-инжиниринг также находят применение в России. В торговле используются расчеты в национальных валютах. Вице-премьер Александр Новак, например, заявил, что Россия и Иран практически полностью перешли на расчеты между собой в рублях и риалах, а также используют собственные системы передачи банковских сообщений, отметил эксперт.

Во многом Россия учла опыт Ирана «после начала недружественных действий со стороны недавних партнеров», резюмировал аналитик.

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