Выручка или смерть: что турбизнес ждёт от новой волны COVID-19

Представители туриндустрии выразили обеспокоенность противоэпидемическими мерами властей, призванными остановить очередную волну заболеваемости COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге и в других популярных направлениях. Бизнесмены опасаются снижения туристического потока из-за возможной отмены массовых мероприятий вроде праздника выпускников «Алые паруса» в Северной столице. На этом фоне, а также из-за закрытия Турции курорты Крыма и Краснодарского края столкнулись с таким наплывом отдыхающих, что там не только на порядок выросли цены, но и начались пробки в аэропортах. NEWS.ru решил выяснить, насколько обоснованно, в первую очередь с этической точки зрения, считать прибыли параллельно с ростом заболевших коронавирусом и что в данной ситуации важнее — сдерживать пандемию или наплевать на это ради поддержки хрупкой отрасли экономики?

Вакцинация вместо локдаунов

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе, из-за антикоронавирусных ограничений туристический поток в Москву и Петербург сократится. И это при том, что после прошлогоднего спада экскурсионной отрасли пока не удалось восстановиться: по предварительным оценкам АТОР, поток российских туристов в обе столицы в июне оказался примерно в полтора раза ниже, чем в 2019 году. Падение потока заметно и на других направлениях из-за опасений заразиться COVID-19, меняющихся условий посещения музеев и других объектов, а также иных мер по сдерживанию распространения инфекции в регионах.

В свою очередь основатель компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич прогнозирует снижение загрузки столичных отелей в ближайшие дни на 15–30%. Другие представители отрасли подтвердили, что их клиенты аннулируют туры.

Мобильный репортер/АГН «Москва»

По словам гендиректора компании «Тари тур» Марины Левченко, несмотря на введение противоэпидемических ограничений, туристы могут ходить в рестораны и музеи. Однако бизнесмены обеспокоены возможностью отмены запланированного на 25–27 июня праздника «Алые паруса» в Петербурге и других массовых мероприятий, привлекающих внимание большого числа гостей. В этом случае предприниматели столкнутся с массовой отменой путёвок, и дополнительные проблемы могут возникнуть из-за того, что бронирования на июнь были сделаны по разработанной Ростуризмом госпрограмме туристического кешбэка, предусматривающей субсидирование поездок по стране и предполагающей возможность получения 20% от потраченной суммы в случае оплаты путешествия картой «Мир».

По мнению бизнесменов, негативно влияет на столичный рынок и отсутствие организованных групп школьников, которых не вывозят за пределы домашнего субъекта на фоне пандемии.

Как считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в сложившейся ситуации важнее здоровье, однако про экономику также нельзя забывать, потому что её состояние влияет на жизнь людей.

Вопросы о том, что важнее — экономика или здоровье, решают и административные, и санитарно-эпидемиологические власти. Против их распоряжений больших споров и возражений быть не должно — против нас мощный враг [в лице пандемии], поэтому командирам нужно подчиняться. С моей точки зрения, нужно добиваться повышения темпов вакцинации, и туристические службы в этом отношении должны нам помогать. Пусть они призывают людей, которые хотят куда-то ехать в отпуск, скорее прививаться. Пока ещё есть время на то, чтобы развился иммунитет до второй половины лета и начала осени. Анатолий Альтштейн вирусолог вирусолог

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Василий Колташов также считает, что необходимо наращивать темпы прививочной кампании, не опасаясь принудительной административной вакцинации бюджетников и работников госкомпаний.

Жёсткие собянинские мероприятия экономически сейчас недопустимы. Они могут быть сколь угодно правильными в антипандемическом смысле, но в таком случае встаёт вопрос: «А чего же тогда вы не проводите обязательную вакцинацию?» Вакцина есть, пункты вакцинации развёрнуты. Нужно форсировать процесс административными методами, а не методами остановки экономики. Дальше, может быть, нужны ограничения на выезд за границу для людей, которые не вакцинировались. Надо действовать для того, чтобы люди могли по возможности потратить деньги внутри страны. И при этом необходим процесс форсирования вакцинации мелкобуржуазных и средних слоёв, которых не поймать гребёнкой принудительной вакцинации бюджетников и работников подрядных для бюджетных структур компаний. А сами эти средние слои часто бывают ковид-скептиками и «наплевателями». Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

Колташов полагает, в отличие от Альтштейна, что в нынешней ситуации важнее экономика. Эксперт объясняет свою позицию тем, что антикоронавирусные мероприятия в самом жёстком формате нужно отождествлять не с пандемией как таковой, а с падением экономики. Ранее, по словам эксперта, «жёсткие меры» оказались возможными, потому что в марте 2020-го рухнули мировые цены на нефть и мировая торговля «легла», а специально «укладывать» экономику для проведения радикальных мер, по мнению экономиста, неправильно.

С точки зрения обывателя сводки о падении нефтяных котировок в марте 2020 года выглядели как какая-то болтовня экономистов из телевизора. Но если бы ограничения не были тогда введены, то, с одной стороны, это бы разогнало пандемию, а с другой — кризис бы всё равно был. А сейчас, когда на восстановление нашей экономики работают важные процессы на мировом рынке, прибегать к радикальным мерам борьбы с COVID-19, не считаясь с экономическими потерями, особенно в сервисной и туристической сферах, на мой взгляд, нерационально, — отметил Колташов.

«Важными процессами» он назвал глобальную инфляцию, которая, повышая цены на нефть и продовольствие, стимулирует российскую экономику «быстрее заканчивать с кризисом и переходить от оживления к устойчивому росту».

В пресс-службе Партии Роста NEWS.ru предоставили комментарий основателя и руководителя туристического комплекса «Сны Леса» Евгении Колосовой. По её словам, сдерживание рисков заражения коронавирусом — это ответственность руководителя туристического объекта.

Я являюсь владельцем бизнеса в гостиничной сфере уже несколько лет. В этом году открываю объект экотуризма в Тюменской области. И это две точки, из которых я могу смотреть на ситуацию. Думаю, каждый предприниматель, который владеет бизнесом в наших сферах, всегда заботится о гостях и сотрудниках, их безопасности и здоровье. И сдерживание рисков заболеть — это всегда ответственность руководителя туристического объекта. Меры эффективной профилактики и средства индивидуальной защиты давно всем известны и доступны. В Тюменской области нет такого резкого роста заболеваемости, и при должном соблюдении всех мер бизнес в туризме может и должен работать. Евгения Колосова предприниматель предприниматель

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Колосовой, COVID-19 неминуемо становится «чем-то обыденным и привычным», поэтому сейчас основная цель — выработка коллективного иммунитета к вирусу. Только это, подчёркивает она, позволит всему миру вернуться к полноценной жизни, что возможно только при массовой вакцинации.

Запреты работать, закрытие бизнеса в любой сфере и очередной локдаун не смогут остановить рост заболеваемости. Компании, ответственно подошедшие к мерам профилактики и защиты, должны продолжить свою деятельность. Сфера внутреннего туризма должна продолжать работать, — считает Колосова.

Курортное импортозамещение

Между тем зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов предложил ввести дополнительные меры защиты в аэропортах Сочи, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он отметил, что в городе-курорте наблюдается серьёзное увеличение турпотока.

По словам Кривоносова, с одной стороны, это хорошо, но в условиях роста заболеваемости COVID-19, которого пока в Сочи не наблюдается, властям необходимо «проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме».

Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски, — считает парламентарий.

Кривоносов призвал найти баланс между экономическими показателями и защитой здоровья граждан, чтобы не навредить внутреннему туризму и не допустить новой вспышки эпидемии.

На заявление депутата отреагировал политолог Илья Гращенков, который напомнил, что черноморские курорты Краснодарского края оказались «чудовищно переполнены». Накануне «Известия» сообщали , что из-за наплыва отдыхающих в аэропортах на черноморском побережье заканчиваются свободные слоты для приёма самолётов. В результате «страдает не только Сочи, но и Анапа, а также крымские курорты».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Перекрыв Турцию и её аналоги, да ещё запустив стимулирование кешбэком за отдых в России, власти привели к неконтролируемому наплыву туристов. Не знаю, что там с коронавирусом, но с чисто бытовой точки зрения всё это выглядит ужасно. Может быть, россиянам стоит на какое-то время забыть о море и открыть для себя другие направления? К примеру, Тихий океан, Камчатку, прекрасные курорты Баренцева моря. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Между тем, судя по информации, которую озвучивают представители бизнеса, отечественная сфера услуг (по крайней мере некоторые её секторы) существенно подняла расценки. Так, недавно Telegram-канал Proeconomics, рассказывая об «импортозамещении» в туризме, привёл данные вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, по словам которого, в четырёх- и пятизвёздочных отелях цены выросли на 50–150% по сравнению с 2019 годом.

Консалтинговая компания в сегменте коммерческой недвижимости IPG.Estate сообщила, что сразу после закрытия границ с Турцией цены на размещение в Сочи поднялись на 30–50%. По сведениям компании CBRE, занимающейся консультированием по сделкам с недвижимостью, по итогам I квартала 2021 года рост среднего тарифа в гостиницах Сочи составил почти 70% по сравнению с аналогичным показателем 2020-го.

На этом фоне в публикации приводятся слова представителей турбизнеса об отсутствии «существенных инвестиционных вложений» в курорты Краснодарского края и Крыма, которые могли бы существенно поднять качество сервиса. Также в отрасли признали, что отели сталкиваются с нехваткой профессиональных специалистов.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве, где 2 июня было выявлено 2842 случая новых заражений, а 13-го — уже 7704, власти объявили выходной неделю с 15 по 19 июня. В торговых центрах города запретили работу фудкортов и игровых комнат, а ресторанам — принимать посетителей по ночам. Также в столице закрыли зоопарк и ввели штрафы за пользование объектами городской инфраструктуры в парках.

В Петербурге фудкорты также не будут работать с 17 июня, а также сократится время работы заведений общепита. При этом зрелищно-развлекательные мероприятия будут отменены. По состоянию на 1 июня в городе зафиксировали 817 новых случаев заражения COVID-19, а 16-го — 927. Руководство Северной столицы решило не отменять матчи чемпионата Европы по футболу, часть из них была перенесена из Дублина. Власти Ирландии в апреле посчитали, что ситуация с COVID-19 в главном городе страны не позволяет принимать подобные соревнования.

В Крыму власти расценивают ситуацию с коронавирусом как напряжённую и готовятся ужесточить противоэпидемические меры, какие конкретно — не уточняется. На полуострове 1 июня заразились COVID-19 96 человек, а 16-го — 144.

Руководство Краснодарского края, в свою очередь, не планирует закрывать курорты, считая ситуацию с коронавирусом «стабильной». По официальным данным, с начала июня количество заболевших на Кубани находилось в пределах от 96 до 105 человек в сутки.