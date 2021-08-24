Выдача ипотеки в Москве установила новый рекорд

Количество ипотечных кредитов в Москве продолжает бить рекорды. В июле их выдано на 10% больше, чем в июне, и число ипотек составило 11,8 тысячи. Об этом сообщает Росреестр.

С начала года в столице выдано 71,9 тысячи ипотеки. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что число ипотеки растёт даже несмотря на то, что в Москве практически свёрнута программа льготного кредитования — лимит по кредиту на данный момент составляет 3 млн рублей.

Москва лидирует как по количеству выданной ипотеки, так и по объёму. По показателям выданных льготных ипотечных кредитов доля столицы составляет больше четверти от общероссийских.

Ранее сообщалось, что районы Беговой, Сокольники и Кунцево возглавили рейтинг районов Москвы с самой большой динамикой роста средних цен на новостройки по итогам лета 2021 года. Об этом сказал директор департамента проектного консалтинга агентства недвижимости Est-a-Tet Роман Родионцев.