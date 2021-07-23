Власти захотели упростить ввоз мигрантов на стройки

Процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках в ближайший месяц может быть упрощена. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram.

Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц всё-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки, — заявил Хуснуллин.

Он не раз жаловался, что в стране не хватает иностранных рабочих. Из-за этого зарплаты строительных рабочих кое-где выросли в два-три раза.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин ранее сообщил, что Минстрой не исключает возможность ввоза трудовых мигрантов в регионы на чартерных поездах РЖД.

Глава «Мираторга» Виктор Линник предложил способ поднять зарплаты россиянам. Это можно сделать, сократив квоты на ввоз иностранной рабочей силы. По словам Линника, присутствие в России мигрантов обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россияне не могут выжить на существующие зарплаты. Исправить ситуацию можно, сократив квоты на ввоз мигрантов в три-четыре раза. Также надо разрешить использовать труд заключённых вместо иностранцев, уверен Линник.

Из-за низких зарплат, считает бизнесмен, нет спроса на простые профессии, потому что за низкую зарплату никто не пойдёт работать плотником или каменщиком. А решение проблем за счёт мигрантов — не что иное, как иллюзия.