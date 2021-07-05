Глава «Мираторга» назвал способ поднять россиянам зарплаты

Глава «Мираторга» Виктор Линник предложил способ поднять зарплаты россиянам. Это можно сделать, сократив квоты на ввоз иностранной рабочей силы, высказал своё мнение бизнесмен в беседе с РБК.
По словам Линника, присутствие в России мигрантов
Из-за низких зарплат, считает бизнесмен, нет спроса на простые профессии, потому что за низкую зарплату никто не пойдёт работать плотником или каменщиком. А решение проблем за счёт мигрантов — не что иное, как иллюзия.
Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять, — уверен Линник.
Как сообщалось ранее, гражданам других государств в Калининграде нельзя будет работать преподавателями, водителями такси и общественного транспорта, а также трудиться на производстве хлеба и кондитерских изделий. Соответствующий указ губернатора региона Антона Алиханова размещён на сайте местной администрации.