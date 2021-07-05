Глава «Мираторга» назвал способ поднять россиянам зарплаты

Глава «Мираторга» Виктор Линник предложил способ поднять зарплаты россиянам. Это можно сделать, сократив квоты на ввоз иностранной рабочей силы, высказал своё мнение бизнесмен в беседе с РБК.

По словам Линника, присутствие в России мигрантов обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россияне не могут выжить на существующие зарплаты. Исправить ситуацию можно, сократив квоты на ввоз мигрантов в три-четыре раза. Также надо разрешить использовать труд заключённых вместо иностранцев, уверен Линник.

Из-за низких зарплат, считает бизнесмен, нет спроса на простые профессии, потому что за низкую зарплату никто не пойдёт работать плотником или каменщиком. А решение проблем за счёт мигрантов — не что иное, как иллюзия.

Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять, — уверен Линник.

Как сообщалось ранее, гражданам других государств в Калининграде нельзя будет работать преподавателями, водителями такси и общественного транспорта, а также трудиться на производстве хлеба и кондитерских изделий. Соответствующий указ губернатора региона Антона Алиханова размещён на сайте местной администрации.