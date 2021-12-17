Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

Началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2» строительство которого завершилось в сентябре. Об этом сообщили представители оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. Они заверили газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Также Nord Stream 2 пообещал сообщить о следующих технических шагах дополнительно.

Ранее зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора «Северного потока — 2» трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. Он напомнил, что процедура сертификации проекта была приостановлена.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен.