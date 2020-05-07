Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» направился в Германию

Принадлежащее компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток — 2», вышло из порта Калининграда и направилось в Германию. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
В качестве следующего пункта назначения указан речной порт Лауффен в земле Баден-Вюртемберг.
Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и прибыл в порт Калининграда 2 мая. Во время своего рейса он многократно менял пункт назначения,
Ранее NEWS.ru писал, что в конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas в связи с санкциями США остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики. Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.
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