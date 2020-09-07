Возможную остановку «Северного потока — 2» считают ошибкой в бундестаге

https://static.news.ru/photo/aa85dcc0-f195-11ea-9a66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Sattler via imago-images.de/Global Look Press

Остановка строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к прекращению сотрудничества Германии и России в сфере энергетики. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам, — отметил депутат в интервью газете Die Welt.

По словам Эрнста, отказ от строительства газопровода не только ударит по репутации немецкого правительства. Для Берлина возможны и финансовые потери, поскольку придётся компенсировать ущерб оператору проекта.

Также депутат бундестага от Левой партии призвал Россию поделиться с Германией и Европой результатами расследования дела Навального. По его мнению, и немецкое правительство должно «прозрачно» обмениваться информацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Северный поток — 2» является проектом, который вызывает много разногласий, но ЕС, приняв новую газовую директиву, создал для него в консенсусе правовое основание. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он также добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «тесно работает» с министром иностранных дел по ситуации с Навальным.