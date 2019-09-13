https://static.news.ru/photo/bff18a30-d5aa-11e9-b1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство России не вправе отменить восьмичасовой рабочий день. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата Константин Чуйченко.

По его словам, это не прерогатива правительства страны, так как регулирование трудового процесса и его продолжительность относится к действующему законодательству. В частности, продолжительность рабочего дня регулируется ТК, и даже отмена устаревших нормативных актов СССР этого положения не изменит.

Речь об отмене нормативных документов времён Советского Союза шла в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» . Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение об отмене ряда документов. Чуйченко в ходе этой же программы уточнил, что речь идёт о более чем 220 тыс. документов. В них же и содержится декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Такая продолжительность рабочего времени установлена Трудовым кодексом, то есть это требование закона, пояснил Чуйченко.

Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений, — сказал вице-премьер.

Он добавил, что у правительства в этом случае, даже при всём желании, нет компетенции отменить восьмичасовой рабочий день.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос возможного сокращения рабочей недели будет рассмотрен в рамках отдельного совещания. По его словам, участие в беседе примут работодатели и профсоюзы, так как «только в этом треугольнике» можно принять решение.