Правительство России не вправе отменить восьмичасовой рабочий день. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата Константин Чуйченко.
По его словам, это не прерогатива правительства страны, так как регулирование трудового процесса и его продолжительность относится к действующему законодательству. В частности, продолжительность рабочего дня регулируется ТК, и даже отмена устаревших нормативных актов СССР этого положения не изменит.
Речь об отмене нормативных документов времён Советского Союза шла в программе «Диалог» на телеканале
Такая продолжительность рабочего времени установлена Трудовым кодексом, то есть это требование закона, пояснил Чуйченко.
Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений, — сказал вице-премьер.
Он добавил, что у правительства в этом случае, даже при всём желании, нет компетенции отменить восьмичасовой рабочий день.
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос возможного сокращения рабочей недели будет рассмотрен в рамках отдельного совещания. По его словам, участие в беседе примут работодатели и профсоюзы, так как «только в этом треугольнике» можно принять решение.