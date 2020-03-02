В Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) будет направлено предложение мэрии Якутска о введении налога или сбора с владельцев собак с целью компенсации расходов на борьбу с бродячими животными. Намерение мэра Сарданы Авксентьевой подтвердил NEWS.ru её пресс-секретарь Алексей Толстяков.

После этого, сообщил он, поправки в закон о гуманном обращении с животными будут направлены в Госдуму. В нижней палате уже возмутились экстравагантной инициативой главы Якутска и назвали это «провокацией». Между тем кинологи с пониманием отнеслись к предложению Авксентьевой, однако объяснили, что это вызовет очередной всплеск коррупции.

Мэр Якутска объясняет необходимость поправок тем, что отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки обходятся местному бюджету в 14,5 тысячи рублей, а это больше, чем пособие на детей. И люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей, указала Сардана Авксентьева.

Сардара Авксентьева sardanaavksentieva/instagram.com

В настоящее время, по её словам, федеральный закон обязывает государство и муниципалитеты отвечать, в том числе финансово, за работу с бездомными собаками. Однако никакой ответственности для владельцев, которые отпускают животных гулять самостоятельно, увы, при этом не прописано.

В администрации города пришли к заключению, что регулирование численности бродячих животных требует 190 млн рублей в год, при этом в городском и республиканском бюджетах на эти цели предусмотрено только около 8 млн.

С этой инициативой окружная администрация уже скоро обратится к народным депутатам Республики Саха, и они с этой законодательной инициативой должны будут пойти в Госдуму. Появление предложения было вызвано практикой действия нового федерального закона о гуманном обращении с животными. Особенно это важно для таких холодных регионов, как Якутия, где кормовая база для бродячих животных дефицитна, а это значит, что собаки начинают представлять откровенную угрозу для местного населения — детей и взрослых. Алексей Толстяков пресс-секретарь главы Якутска пресс-секретарь главы Якутска

По его словам, «собачья» проблема наиболее остро стоит именно в регионах Сибири и Дальнего Востока, где за последнее время резко увеличилось число безнадзорных собак, животных без хозяев.

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Если раньше применялись механизмы усыпления бродячих домашних питомцев, то теперь если собака агрессивная, власти обязаны её содержать пожизненно. Несмотря на безденежье, эта функция исполняется в регионе ради безопасности жителей Якутска.

В Госдуме уже возмущены

В нижней палате парламента выразили резкое возмущение предложением администрации Якутии.

Я предлагаю ввести налог с якутских чиновников, делающих подобные заявления. И тем самым можно было бы спокойно наполнить бюджет республики и строить на эти деньги приюты. Мэр не имела права делать таких заявлений. Это идиотское заявление, которое иначе как провокацией или глупостью не назовёшь. Понятно, что налог никто не введёт, но последствия этого заявления могут быть плачевными. Владимир Бурматов председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

По его словам, такая инициатива может вызвать массовую волну отказов от домашних животных, причём со стороны весьма добросовестных владельцев. Многие из них могут начать выкидывать на улицы собак, потому что никакой налог не потянут, отметил депутат. Бурматов полагает, что владельцам животных следует говорить «спасибо», а не требовать с них платить налог за животных, которые почему-то без хозяина бегают на улице. «Зачем финансово облагать ответственных владельцев собак?» — задаётся риторическим вопросом законотворец.

Депутат убеждён, что «подобного налога в России быть не может, потому что собачники его не потянут». Вместе с тем он обвинил власти Якутии в том, что за 10 лет (пока обсуждался и принимался закон об обращении с животными) они не смогли построить приюты в необходимом количестве. Также он сообщил о том, что наибольшее число обращений о жестоком обращении с животными и о безобразных условиях содержания приходят в профильный комитет ГД РФ именно из якутских приютов.

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Кроме того, Бурматов назвал странным заявление Сарданы Авксентьевой о том, что отлов и стерилизация дорого обходятся. По данным сайтов госзакупок в регионах, на подобный комплекс процедур уходит не более девяти тысяч рублей. Кроме того, заметил парламентарий, «нужно разобраться и с подрядчиками».

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среде рассказал о том, что в скором времени будет рассмотрена поправка в КоАП об ответственности тех, кто оставляет питомцев на улице или выбрасывает их.

Неправильный закон

С депутатом Госдумы согласен президент Союза кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский. Он также считает, что инициатива мэрии Якутска может вызвать шквал отказов от домашних животных — собак начнут выкидывать на улицы прежде всего те, у кого небольшие доходы или пособия. А таковых в России сегодня миллионы, говорит он. В итоге число собак (особенно старых и больных) на улицах увеличится в геометрической прогрессии и уже после этого не с кого будет брать никаких налогов, замечает кинолог. Кроме того, он добавил, что после введения налога на бездомных собак появится фискальная армия, «которая, чтобы не брать налоги, будет брать взятки».

Вместе с тем он полагает, что главу Якутска понять всё-таки можно, поскольку изначально был принят «неправильный» закон.

За него (закон о гуманном обращении с животными. — NEWS.ru) боролись 20 лет, и во время его принятия не пригласили кинологов, зоологов и прочих специалистов. В действующем с этого года законе явно не преобладает здравый смысл. Например, по новым правилам каждая собака может гулять по детской площадке, где гуляют дети, в больнице, в любом подъезде. Если же вы захотите её прогнать — вы тем самым нарушаете новый закон. Это первая глупость. При этом на домашних собак не выделяется ни копейки — ни в Якутии, нигде. Второе — меньше надо чиновникам воровать и приписывать себе денег. Наверху есть заинтересованные люди, которым выгодно списывать на себя «собачий» бюджет. На собак выделяются миллиарды рублей, но куда они уходят — вопрос. Эти серые кардиналы посчитали миллионы несуществующих бездомных собак безо всяких на то доказательств. Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза

Уражевский напомнил о мировом опыте, когда нет денег и при этом нет бездомных четвероногих. В разных странах десятая часть общей суммы на приюты выделяется пенсионерам — вместе с добавкой к пенсии пожилые люди берут на поруки брошенных собак. Таким образом, поясняет он, решается и социально-психологический вопрос — «люди дольше живут, получают деньги на корм собакам и увеличивают себе помощь».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместо этого, сетует эксперт, по новому российскому закону собаки захватывают детские площадки, их прикармливают пожилые соседи, после чего они по совершенно понятным соображениям начинают кусать людей, защищая как бы свою территорию. Получается, что практика потенциального нападения на людей, по сути, теперь узаконена.

В этой связи Уражевский считает, что в России было бы неплохо ввести канадский опыт.

В этой стране собаки, прошедшие платную вакцинацию, имеют определённый цвет бирки. По её цвету граждане информируются о состоянии собаки. Если же собака бегает по улицам без бирки, то специальная служба отлавливает её, и уже чтобы её выкупить, вам придётся заплатить 1000 канадских долларов. Если же вы в течение месяца отказываетесь от неё, а собака не устраивается в какой-то приют, то за этот срок животное усыпляется. В США и Великобритании также не держат собак годами, так как ни у кого нет денег на их содержание, а чиновники под эту сурдинку не воруют, — сказал кинолог.

Между тем налог на собак в цивилизованных странах всё же существует. Например, Германия — одна из немногих оставшихся европейских стран, которая взимает налог «с дворняжек». В 2019 году берлинская окружная казна обогатилась более чем на €11 млн за счёт «собачьего налога». Дело в том, что в некоторых странах налог на собак приравнивается к налогу на роскошь. Кстати, впервые он был введён в нескольких немецкоязычных королевствах очень давно — ещё в начале XIX века — с целью снижения распространённости бешенства. Также налоги на собак были распространены во многих европейских странах на протяжении большей части XX века, однако были отменены повсеместно в 1970-х годах. Одной из последних стран, избавившихся от него, в 1987 году стала Великобритания. Исследование германского института информации для потребителей Stiftung Warentest показывает, что средний налог на собак в ФРГ может достигать €186 в год. Причём налог становится выше, если человек владеет более чем одним питомцем.