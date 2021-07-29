Эксперт оценила влияние американских сенаторов на «Северный поток — 2»

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Противоречия между американскими политиками никак не смогут помешать реализации проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказала политолог Ольга Орлова в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, внутренняя политика американских властей сейчас больше напоминает работу украинской Верховной рады — заявления выстроены на шантаже и голословных обвинениях.

Сенаторы-республиканцы из банковского комитета собираются заблокировать утверждение двух кандидатур в американский Минфин, если администрация Джо Байдена не введёт новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» напрямую вредит интересам национальной безопасности США <...>, он будет способствовать дальнейшей агрессии России и дестабилизирует хрупкую безопасность Украины, — сказано в послании, адресованном министру Джанет Йеллен.

Ранее сообщалось, что 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставили ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя введения новых санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Это соглашение так и не устроило американскую сторону.