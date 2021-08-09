Власти утвердили концепцию развития водородной энергетики

Правительство России утвердило концепцию развития водородной энергетики в стране. Её планируется проводить в три этапа, сообщается на сайте кабмина.

Первый предполагает создание кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. Он рассчитан на 3,5 года. Планируется создать три территориальных производственных кластера.

Следующие этапы (до 2035-го и 2050 года) направлены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ.

Ранее специальный представитель президента России Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит.

Чубайс уверен, что в скором времени в мире случится перегруппировка ведущих стран. По его мнению, новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Потом эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.