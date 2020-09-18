Власти РФ потратят на зарплаты Росгвардии и МВД более 28 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/ca418c5a-f954-11ea-8e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Правительство России 16 сентября 2020 года одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период с 2022 по 2023 годы.

Согласно документу, на зарплаты сотрудникам МВД и Росгвардии будет дополнительно направлено более 28 млрд рублей, сообщает «Газета.ru».

Уточняется, что 14,1 млрд рублей будут распределены на зарплаты сотрудников силовых структур в 2021 году, а ещё 14,7 млрд рублей — в 2022 году.

Такие данные следуют из пояснительной записки к проекту бюджета.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что правительство РФ намерено сбалансировать государственный бюджет за счёт сокращения трат на зарплаты чиновников и вооружение. Отмечается, что зарплаты чиновников намерены индексировать в 2021 году, госпрограммы по вооружению сократят на 5%, а «незащищённые» статьи бюджетных расходов оптимизируют на 10%.