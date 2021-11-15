Власти примут меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло

На фоне дорожающего во всём мире продовольствия вице-премьер Виктория Абрамченко поручила чиновникам подготовить прогноз по ценам на сахар и растительное масло в России и подумать, как избежать их роста. Соответствующее поручение было направлено в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС, пишет РБК.

В Минпромторге уточнили, что главным исполнителем поручения выступает Минсельхоз. Сообщается, что пальмовое масло дорожает на фоне опасений низкого производства в Малайзии, где не хватает работников-мигрантов. Высокие мировые цены сохраняются и на рапсовое масло из-за дефицита предложения и высокого спроса.

Рост цен на сахар связан с возможным снижением производства в Бразилии, которая остаётся крупнейшим производителем и экспортёром этого продукта. Ещё одной причиной роста мог стать энергетический кризис, на фоне которого сахарный тростник стали перерабатывать в биотопливо (этанол).

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) сообщила, что мировые цены на продовольствие достигли пиковых значений июля 2011 года. В октябре рост стоимости составил 3%.

Индекс продовольственных цен ФАО растёт уже более года. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе цены снова пошли в рост, который пока не останавливается.