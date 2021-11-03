Цены на продовольствие в мире достигли рекорда 2011 года

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) сообщила, что мировые цены на продовольствие достигли пиковых значений июля 2011 года. В октябре рост стоимости составил 3%, передаёт ТАСС.

В частности, отмечается , что на 3,2% вырос индекс цен на зерновые по сравнению с прошлым месяцем. Этому поспособствовало снижение урожаев в странах-экспортёрах.

Индекс продовольственных цен ФАО растёт уже более года. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе цены снова пошли в рост, который пока не останавливается. Как поясняют специалисты ФАО, цены формируются из спроса и предложения, которые растут, хотя пандемия и спровоцировала их падение.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект о введении продуктовых карточек давно подготовлен ЛДПР и ждёт одобрения в Госдуме. Он призвал заменить термин «карточка» на «сертификат», чтобы избежать негативных ассоциаций.