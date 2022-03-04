Власти отсрочат обязательную маркировку товаров в условиях санкций

Одним из пунктов готовящегося плана первоочередных действий для помощи бизнесу в условиях санкций может стать приостановка маркировки товаров. Как пишет РБК, Минпромторг предлагает перенести на год действие обязанностей по маркировке отдельных видов продукции и ввести мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке.

Предложение вынесено на рассмотрение правительства в рамках снижения нагрузки на бизнес, оно будет рассмотрено до 15 марта 2022 года, — заявил участник розничного рынка.

Ранее участники встречи бизнес-омбудсмена Бориса Титова с московским деловым сообществом предложили установить мораторий на введение обязательной маркировки товаров, если их розничная цена составляет менее 1000 рублей. По их словам, обязательность маркировки таких товаров и услуг, как общепит и товары для творчества, приведёт к росту цен и уходу предпринимателей в тень. Омбудсмен Борис Титов также признал, что система маркировки помогает бороться с контрафактом, но в случае непродуманных решений может оказаться препятствием.

Игроки отрасли неоднократно предупреждали, что маркировка продовольственных товаров, которая станет обязательной с 1 сентября 2022 года, окажется непосильной для общепита. По словам основателя ресторанов «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, с введением маркировки поварам придётся сканировать весь товар и принимать его независимо от корректности работы сканеров, и в случае каких-либо ошибок нарушителями станут 95% участников ресторанного рынка. Сами же рестораны будут не заинтересованы покупать товар официально. Также маркировка осложнит работу компаний, торгующих товарами для творчества, и приведёт к росту цен минимум в полтора раза.