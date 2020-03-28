https://static.news.ru/photo/5d36295e-7123-11ea-95ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabriele Thielmann/Global Look Press

Власти Калининградской области выделят 500 млн рублей из различных источников на поддержку предпринимателей, терпящих убытки из-за коронавируса.

Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов, передаёт «Интерфакс — Северо-Запад». Глава региона отметил, что надеется также на помощь федеральных властей, которые обещали выделить 250 млн рублей.

По словам Алиханова, в правительство области поступило около 130 обращений от предпринимателей, каждое из которых будет изучено в индивидуальном порядке. Общий объём запрашиваемых субсидий оценён в 750 млн рублей. Алиханов подчеркнул, что помощь властей не ограничится деньгами. Сотрудников закрывающихся предприятий власти региона готовы трудоустроить.

В Калининградской области по состоянию на 28 марта выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один заболевший уже выздоровел.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти страны сделают всё возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу справиться с последствиями коронавирусной пандемии, сообщал NEWS.ru.