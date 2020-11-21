Владимир Путин назвал главные мировые риски

https://static.news.ru/photo/ac405056-2c03-11eb-8bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главными рисками в мире остаются бедность и массовая безработица. Об этом на саммите G20 заявил президент России Владимир Путин.

Главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности, — сказал глава государства.

Он отметил, что серьёзно подорван рост национальных экономик, пандемия коронавируса уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов. Роль G20, подчеркнул Путин, состоит в том, чтобы этого не допустить.

Саммит G20 стартовал 21 ноября под председательством Саудовской Аравии. Встреча лидеров стран G20 проходит в онлайн-формате.

Ранее Владимир Путин заявил в ходе выступления на саммите АТЭС, что в связи с распространением коронавируса в мире за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек. По его словам, к концу 2020 года мировой ВВП может упасть на 4,4%. По прогнозам, суммарный ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества станет меньше на 2,5%, писал NEWS.ru.