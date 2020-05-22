Вирусолог: большинство регионов РФ начнут восстанавливать экономику в июне

https://static.news.ru/photo/b7916776-9c37-11ea-89b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство регионов РФ смогут перейти на полное восстановление экономики в начале июня 2020 года, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

По его словам, несмотря на появление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), общество «привыкнет» к болезни, осознает свою ответственность за здоровье близких и окружающих, а также приспособится к новым условиям жизни после пандемии, пишет «Интерфакс».

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по «восстановлению нормальной жизни» в России после снятия противоэпидемических ограничений.