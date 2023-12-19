Вину до 700 рублей предсказали исчезновение. Его правда больше не будет? Эксперт Григорьев: цены на недорогое вино поднимутся до 600–700 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По прогнозу президента одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максима Каширина, импортное вино стоимостью до 700 рублей может просто исчезнуть из магазинов к 2025 году. Почему он так думает, согласны ли с ним другие аналитики и как в целом вырастут цены на этот алкоголь в 2024-м — в материале NEWS.ru.

Какие пошлины и акцизы на вино начинают действовать

1 августа правительство России в ответ на западные санкции увеличило с 12,5% до 20% ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран (в список таких государств входят в том числе США и все страны Евросоюза). Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, внутренний спрос на вино можно полностью обеспечить с помощью отечественных производителей. Кроме того, существуют все условия для увеличения импорта вина из дружественных и нейтральных государств, считают в ведомстве.

«Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении — на 161%», — отметили в министерстве.

Помимо уже случившегося двукратного роста пошлин, с 1 мая 2024 году будут втрое подняты акцизы на вино. Так, на обычные вина (кроме крепленых) и фруктовые вина (сделанные не из винограда, которые теперь называются плодовой алкогольной продукцией) ставка акциза сейчас равняется 34 рублям за литр, а вырастет до 108 рублей за литр.

Винные, виноградосодержащие напитки и игристые вина (в том числе российское шампанское) в цене каждого литра имеют 45 рублей акциза. Но со следующего года акциз составит уже 141 рубль.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что еще будет влиять на цену вина

Как заявил РБК Каширин, новые пошлины в 20% на вина из недружественных стран оказались особо чувствительными для импортных стоимостью до €5 за бутылку. Кроме того, на цены накладываются и проблемы в самой Европе, отметил он.

«Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет... В итоге на полке в России целая категория вин просто умрет», — предположил Каширин.

В данном случае он говорил именно об импортных винах стоимостью до 700 рублей. Но процесс повышения цен будет постепенным, потому что многие дистрибьюторы закупали алкоголь еще до повышения пошлин. Поэтому участник рынка полагает, что недорогие вина будут исчезать с полок постепенно — вплоть до начала 2025 года.

По мнению Каширина, в правительстве России ошибаются, думая, что российское вино будет продаваться лучше, если подорожает импортное. Он считает, что отечественные предприятия тоже поднимут цены вслед за импортерами и иностранными производителями. А затем, с мая, втрое вырастут ставки акцизов. После этого Каширин предлагает отдельно оценить, как подорожает и импортное, и российское вино.

Как подорожает импортное вино из «недружественных стран»

Управляющий партнер Агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев в целом согласен с прогнозами Каширина. Он отметил в разговоре с NEWS.ru, что сама пошлина составляет не только 20%, но и не менее $1,5 за литр — больше доллара за бутылку. Кроме того, самое дешевое вино из западных стран тоже стоит доллар. Если сюда добавить еще расходы на логистику, хранение тары, наклейку марок и прочее, то себестоимость бутылки вина из «недружественной страны» может составить 350 рублей.

Дальше идет наценка торговой сети в размере 80–90% даже при прямом, не параллельном импорте. В итоге, как считает Григорьев, минимальная стоимость такой бутылки на прилавке составит примерно те же самые 700 рублей, о которых говорит Каширин. Сейчас на полках магазинов его еще можно купить за 400–450 рублей, добавил эксперт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как подорожает вино из дружественных стран и российского производства

По наблюдениям Григорьева, сейчас рядом с европейским вином за 400-450 рублей на полке стоит вино из России и дружественных стран (Армения, Чили) примерно той же ценовой категории. Когда алкоголь из ЕС подорожает до 700 рублей, остальные варианты тоже вырастут в цене — до 600–650 рублей, ведь производители не захотят упускать прибыль, добавил эксперт.

К чему приведет такое подорожание

Как подчеркнул Григорьев, увидев такое повышение цен, российский потребитель может просто начать чаще покупать водку или ром. Эксперт напомнил, что по итогам 2022 года спрос на вино упал примерно на 5%, а на крепкий алкоголь, напротив, вырос. Это означало переток потребителей из одного сегмента в другой, отмечает эксперт. По словам Григорьева, в 2023 году винный рынок компенсировал эти потери, но в 2024-м ситуация может повториться.

Кроме того, отмечает эксперт, правительство сдерживает минимальную цену водки — со следующего года она вырастет с 281 рубля лишь до 299 рублей. Получается, что по цене одной бутылки вина можно будет купить две бутылки 40-градусного алкоголя (пусть даже в случае с водкой речь идет о 0,5 литра против 0,75 литра вина).

Для сравнения Григорьев вспоминает советские годы, когда бутылка водки стоила 3,5 рубля, а вина — 1 рубль и потребитель мог выбирать, ведь в итоге он платил примерно одинаковую сумму за один и тот же процент спирта. После того как в мае 2024 года вино в очередной раз подорожает из-за акцизов, водка станет для потребителя еще привлекательнее, что может ударить по здоровью и рациональному потреблению алкоголя значительной части россиян, отмечает аналитик.

Как ожидает Григорьев, российские виноделы, несмотря на меры, которые, казалось бы, должны были сыграть в их пользу, потеряют покупателей. В итоге протекционизм правительства РФ, защищающего отечественных производителей, приведет к обратному результату, прогнозирует эксперт.

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