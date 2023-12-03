Как выбрать хороший алкоголь к Новому году: на что смотреть, сколько стоит Алкоэксперт Дробиз: качественное российское вино может стоить 200 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350–400 рублей за бутылку. Так читает президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Но, как рассказали NEWS.ru эксперты, качественный алкоголь можно купить и дешевле. О том, как правильно выбирать вино, шампанское, коньяк и водку к новогоднему столу и во что это обойдется, — в материале NEWS.ru.

Сколько стоит хорошее российское вино

Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350–400 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

У хорошего игристого вина цена выше — 400–450 рублей, так как производственный цикл сложнее, говорит он. Но это без учета скидок. «Если бутылка игристого продается за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже окей», — добавил Титов.

По его словам, цена зависит от стоимости сырья, в которую заложены финансирование виноградников, рабочая сила, а также от комплектующих самого продукта. Примерно на 15% стоимость игристого вина зависит непосредственно от курса доллара и евро. Кроме того, на стоимость вина в России влияет ключевая ставка. «Причем ставка, может быть, на нашу отрасль влияет чуть меньше, чем на остальные, но это потому, что есть государственное субсидирование», — отметил президент «Абрау-Дюрсо».

Должен ли хороший алкоголь стоить дорого

Не должен, уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. К примеру, политика стран Евросоюза направлена на то, чтобы все без исключения слои населения имели доступ к качественной заводской алкогольной продукции. Вот почему Европа всегда была завалена винами стоимостью от €1 за бутылку, говорит он. «Это фактически бесплатно даже для бомжей. Поэтому там и не пьют спитортосодержащие жидкости. Крепкий алкоголь в Европе относительно минимальных зарплат тоже в несколько раз дешевле, чем в России. И так было всегда», — рассказывает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дробиз напоминает, что в 2024 году в России резко вырастут ставки акцизов на вино (с 34 до 108 рублей за литр). То есть следующей весной самая дешевая бутылка российского вина будет стоит около 300 рублей — примерно столько же, сколько бутылка водки. И это крайне неправильная госполитика, подчеркивает Дробиз. Ведь в советское время бутылка вина стоила в четыре раза дешевле, чем бутылка водки, говорит аналитик.

Сколько может стоить качественный алкоголь

Сейчас 350–400 рублей стоит хорошее российское вино, обычное вино — в пределах 200 рублей, газированные винные напитки (не путать с шампанским) — около 200 рублей, шампанское — от 240 рублей (это минимальная цена) и выше, рассказывает Дробиз.

Самая дешевая бутылка водки — 280 рублей. Коньяк — около 550 рублей. Хороший импортный виски вряд ли может стоить дешевле 700 рублей, российский — минимум 400 рублей, продолжает Дробиз. Во всех случаях речь идет исключительно о легальной продукции. «Это нормальные, неконтрафактные алкогольные напитки, которые вполне можно покупать и пить», — замечает эксперт.

Говоря о качестве, эксперт отмечает, что в первую очередь речь идет о соответствии всем ГОСТам. «То вино, которое продается по 400 рублей за бутылку, производится по тем же техническим документам, что и вино за 200 рублей», — объясняет он.

Другое дело, когда человек хочет подчеркнуть свой социальный статус. Средний класс отдает предпочтение импортному вину от 500 рублей, верхушка среднего класса пьет вино за 1000–2000 рублей. «Выбор на самом деле огромный. И тут ориентироваться нужно скорее на свой кошелек», — резюмирует Дробиз.

Как отличить поддельный алкоголь

В России действует Единая государственная автоматизированная информационная система — ЕГАИС. Она позволяет контролировать законность сбыта алкогольной продукции.

С 1 июля 2016-го использование ЕГАИС стало обязательным для всех продавцов алкоголя на территории страны. С этого времени в российской легальной рознице, то есть в лицензированных торговых точках, продается исключительно сертифицированная продукция, говорит Вадим Дробиз. Поэтому покупателям не стоит переживать по поводу того, что они «случайно» могут купить в официальном магазине суррогатный алкоголь.

Но если человек покупает алкоголь в новом месте и сомневается в его подлинности, стоит уточнить, работает ли магазин по системе ЕГАИС. Если нет, от покупки лучше отказаться.

Существует еще приложение, разработанное Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, — «АнтиКонтрафакт Алко», его можно бесплатно скачать на свой смартфон. Чтобы проверить легальность той или иной бутылки алкоголя, достаточно отсканировать QR-код на этикетке. Перечень легальных точек продажи алкоголя отображается на карте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правильно выбирать алкоголь к новогоднему столу

Первый и главный совет по выбору шампанского, вина или любого другого алкоголя к Новому году — не экспериментировать, говорит в беседе с NEWS.ru генеральный директор компании — импортера элитного алкоголя «Винтаж-М» Светлана Арсенашвили. «Лучше всего взять уже известный вам напиток. Неважно, будет ли это шампанское или вино. Главное — то, что вы уже пробовали и знаете, чтобы не разочароваться», — говорит она.

Экспериментировать следует до Нового года, добавляет эксперт. Перед праздниками многие компании устраивают дегустацию игристых вин и крепких напитков, которые можно попробовать и определиться с выбором.

А вот покупать что-то очень дорогое и редкое точно не стоит, считает Арсенашвили. По ее словам, в полночь, когда мы открываем шампанское, наше внимание сосредоточено не на бокале, а вокруг него — бой курантов, взаимные поздравления и загадывание желаний. «Поэтому можно просто не успеть прочувствовать все величие от того, что находится у вас в бутылке», — замечает эксперт.

Все эти советы относятся и к выбору крепких алкогольных напитков — коньяка, водки, виски. Если речь идет о покупке большого объема (для банкетов и больших компаний), лучше обратиться в винный бутик или винную компанию и попросить дополнительную скидку. «Не стоит искать дешевый алкоголь в интернете и отвечать на сообщения по почте, в которых неизвестные лица предлагают супербренды за три копейки», — советует собеседница NEWS.ru.

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