«Ведомости» назвали предварительные сроки запуска заводов Volkswagen в РФ

Автомобильные предприятия Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить свою работу уже летом 2022 года. Об этом стало известно газете «Ведомости». В настоящее время персоналу объявлено о простое до 12 мая, но продлится он до июля включительно, сообщили изданию осведомлённые источники.

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года, — рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с планами компании.

Производство на предприятиях было остановлено 3 марта из-за специальной операции, которую РФ ведёт на Украине, а также в связи с проблемами с поставками комплектующих.

В настоящее время сотрудникам Volkswagen Group Rus официально объявлено о простое до 12 мая. Однако он продлится до июля включительно, поскольку поставки ряда компонентов зависли на границе с Польшей. Поскольку доставка через Украину невозможна, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию. Руководство компании надеется решить данный вопрос к середине мая.

Производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал... Сейчас предварительно речь идёт о перезапуске конвейеров в июне... Сотрудники предприятий группы будут получать полную зарплату как минимум до середины апреля, — пишет издание.

Сборка автомобилей Volkswagen производится на предприятиях в Калуге и в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит 225 000 автомобилей в год, там выпускают Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В Нижнем Новгороде с конвейера сходят Skoda Octavia, Karoq, Kodiaq, Volkswagen Taos.

В свою очередь, компания «АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск сроком на три недели. Он продлится с 4 по 24 апреля. За это время в компании рассчитывают накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия.