Валютные депозиты россиян упали до минимума с 2008 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до $56 млрд и достиг минимума с конца 2008 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). В середине осени валютные депозиты граждан страны сократились на 6%, или $3,6 млрд.

Валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, или $3,6 млрд — до $56 млрд. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне $52,7 млрд, — говорится в сообщении.

При этом с начала 2022 года объем валютных депозитов россиян сократился на рекордные 38,05%, или $36,7 млрд. Для сравнения, предыдущее максимальное падение было зафиксировано в 2020 году, когда по итогам первых десяти месяцев объем валютных вкладов граждан сократился на $8,7 млрд (-9,3%).

В результате международных санкций против российского банковского и финансового секторов экономики сбережения россиян на депозитах в иностранных банках с января по ноябрь пополнились на $37,5 млрд. Их суммарный объем составил $68,1 млрд.

Ранее россиянам разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Такое разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций действует с 17 июня без ограничения срока.

В июне Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит российским банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу.