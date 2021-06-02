Валуев ответил экологам ФРГ на требование остановить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/21e53edc-c39b-11eb-be1f-96000091f725_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ответ на требование немецких экологов приостановить строительство «Северного потока — 2» до выяснения степени его влияния на окружающую среду первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев сообщил, что климат не может пострадать от работы газопровода «по определению». Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Газопровод для климата не может представлять опасности. Труба закольцованная, по которой идёт газ, — от неё климат не может пострадать по определению, — заявил Валуев.

Он подчеркнул, что этот проект не мог бы получить разрешение на строительство без необходимых экологических проверок.

Бывает, что стройки проходят без согласования, но это в России. Мне странно слышать, что это происходило бы в Европе, — добавил депутат.

Он также отметил, что «некоторые страны всегда стараются увести некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку».

Ранее стало известно, что немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) не оставляют попытки приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Они потребовали от Федерального морского и гидрографического агентства Германии заблокировать строительство до выяснения того, как укладка труб влияет на окружающую среду.

По их мнению, влияние строительства трубопровода на окружающую среду «не проверялось в предыдущем процессе утверждения». Они убеждены, что строительство следует приостановить, пока этот вопрос не будет выяснен. Организация уже подавала протест по строительству «Северного потока — 2», но тогда их обращение было отклонено.