В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

https://static.news.ru/photo/3d6d816e-d701-11ea-b8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников считает, что граждане РФ вскоре перестанут воспринимать банковские вклады как источник приумножения накоплений. Это связано с соотношением инфляции и ключевой ставки. Такая же ситуация была в 90-е.

При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая [ставка] — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов вернётся к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьёз депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам, — сказал Печатников журналистам.

По его мнению, если такая ситуация сохранится, «люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений». Банкир считает, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам:

Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70–80% от базовой доходности срочных депозитов.



Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее регулятор обнародовал данные десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по максимальным ставокам по вкладам в рублях. В первой декаде июля максимальная ставка была равна 4,63%, во второй — 4,55%, в третьей — 4,58%.

24 июля ЦБ снизил (в третий раз сначала пандемии) ключевую ставку на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

Российские банки уже столкнулись с оттоком валютных вкладчиков, из-за низких ставок им стало невыгодно держать деньги на счетах.

3 августа вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона, в котором предложили увеличить минимальную сумму вклада, который подлежит обложению налогом, с одного до пяти миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне забрасывают до 5% от общего объёма вкладов.