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Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты.

2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации. Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи, как рост внутреннего валового продукта, благосостояния граждан и сокращение...