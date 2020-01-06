Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласованная реструктуризация кредита Мозамбика в $535 до сих пор остаётся наиболее благоприятным вариантом для банка ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Реструктуризация кредита остаётся предпочтительным вариантом для ВТБ. Однако после трёх лет переговоров, которые не привели к конкретным результатам, банк должен рассматривать все возможные варианты для решения вопроса по непогашенным долгам, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Как писал NEWS.ru, во вторник стало известно, что из-за проблем с «общими коммерческими контрактами и договорённостями» ВТБ пришлось подать иск к Mozambique Asset Management (МАМ), которая является государственной компанией республики.

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